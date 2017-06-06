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15:02 (мск), источник: Noi.md

Додон почтил память Пушкина

Президент Республики Молдова Игорь Додон возложил цветы к бюсту великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, — отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Сегодня, исполнилось 218 лет со дня рождения великого поэта. Александр Сергеевич Пушкин был классическим поэтом и драматургом романтического периода, который считается величайшим русским поэтом и основателем современной русской литературы. Пушкин был пионером в использовании местного диалекта в его стихах и пьесах, создавая свой собственный стиль, смешивая повествование с драмой, романтику с сатирой, ассоциированные с русской литературой, и оказывая огромное влияние на последующих писателей.

В 1820 — 1823 гг. поэт жил В Кишиневе.

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