Додон почтил память Пушкина

Сегодня, исполнилось 218 лет со дня рождения великого поэта. Александр Сергеевич Пушкин был классическим поэтом и драматургом романтического периода, который считается величайшим русским поэтом и основателем современной русской литературы. Пушкин был пионером в использовании местного диалекта в его стихах и пьесах, создавая свой собственный стиль, смешивая повествование с драмой, романтику с сатирой, ассоциированные с русской литературой, и оказывая огромное влияние на последующих писателей.

В 1820 — 1823 гг. поэт жил В Кишиневе.