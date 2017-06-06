Губернатор поручил разобраться в законности стройки депутата облДумы Гончарова

Женщина обратилась к Алексею Гордееву от имени жильцов дома № 4а по улице Артамонова. Она рассказала, что местные жители выступают против начала строительства жилого комплекса «Аквамарин». По ее мнению, два 17-этажных дома с нежилыми помещениями и подземным паркингом будут возведены в водоохраной зоне водохранилища, что может привести к печальным последствиям. В частности, по словам Анны Фокиной, это может обернуться смещением грунта и, как следствие, повлиять на устойчивость жилых домов, расположенных рядом со стройкой. Жители Железнодорожного района потребовали проверить «законность выдачи разрешения на строительство в водоохранной зоне», сообщают в пресс-службе правительства Воронежской области. Алексей Гордеев пообещал разобраться в ситуации.

— Алексей Гордеев поблагодарил активных жителей и сообщил Анне Фокиной, что поручит профильным департаментам разобраться в этой ситуации. Губернатор подчеркнул, что все дальнейшие шаги, связанные со строительством будут согласованы с местными жителями, — добавили в пресс-службе правительства.

Отметим, что застройщик — ГК «Развитие», руководителем которой является депутат областной Думы Сергей Гончаров — планирует окончить строительство двух 17-этажных домов на берегу Воронежского водохранилища в первом полугодии 2019 года. Высотки должны появиться на площади 6 248 кв.м. По проекту, в них расположатся 384 квартиры. Судя по данным с сайта компании, их стоимость варьируется от 794 390 до 2 575 700 тысяч рублей. Будущим жильцам застройщик обещает подземную парковку на 380 машин, обустроенный пляж, собственный парк, лодочную станцию, тишину, чистейший воздух и блеск водной глади.

Однако увидят ли все это воронежцы, пока неизвестно.

— Мне пообещали разобраться, кто дал разрешение на строительство. Если это разрешение признают незаконным, то стройку, наверное, заморозят. Теперь только слово за Алексеем Васильевичем, — говорит Анна Фокина.