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15:18 (мск), источник: Sputnik.by

Минcк просит не драматизировать отношения с Россельхознадзором

Беларусь активно работает по наращиванию поставок своего продовольствия на рынки третьих стран.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц предлагает не драматизировать взаимоотношения с Россельхознадзором.

«Нормально у нас идут переговоры, все продается, драматизировать ситуацию не надо», — сказал Заяц, отвечая на вопрос журналистов о том, как складывается ситуация на переговорах с российскими коллегами.

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Министр подчеркнул, что сейчас Беларусь активно наращивает поставки продовольствия на рынки третьих стран. В частности, идет сертификация белорусских предприятий для поставок говядины и мяса птицы в Китай, право на поставки молочной продукции получили 34 белорусских завода.

По данным главы Минсельхозпрода, за истекший период этого года на рынках третьих стран объем торговли продовольственной продукцией составил 776 миллионов долларов, что более чем на 18% превышает прошлогодний показатель. При этом было достигнуто положительное сальдо внешней торговли в размере 670 миллионов долларов.

Министр также рассказал, что сейчас Беларусь серьезно работает над заключением контрактов на поставки продовольствия в страны Африки.

«Там голодают люди, и мы можем потянуть им руку помощи. Хотим адаптировать белорусский опыт в Африке», — сказал он.

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