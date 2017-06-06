Лукашенко рассказал, чем молдаване похожи на белорусов
Президент Беларуси на встрече с
Президент Беларуси на встрече с
МИНСК, 6 июн — Sputnik. Белорусы рады встречать гостей из братской Молдовы, и Кишинев всегда может рассчитывать на Беларусь как на надежного и открытого к сотрудничеству по всем направлениям партнера, заявил Александр Лукашенко.
«Это теплый край, и не только потому, что теплый климат, а потому, что там хорошие люди,
Советский опыт
Лукашенко и Филип обсудили возможность выхода Молдовы на белорусский рынок и другие аспекты экономического сотрудничества двух стран.
По словам Лукашенко, Беларусь готова делиться с Молдовой своими наработками и опытом, как и в прежние советские времена. «Мы начинали вместе развиваться, создавали совместные предприятия, не видели никаких препятствий. Это способствовало нормальному функционированию, даже выживанию наших государств. Я думаю, нам ни в коем случае нельзя это потерять», — отметил президент.
Президент считает возможным расширять создание в Беларуси совместных с Молдовой предприятий, в том числе по выпуску детского питания, соков, которые можно затем поставлять и на другие рынки.
Молдавская поддержка
Глава государства поблагодарил за ту помощь и содействие, которые молдавская сторона оказывает нам на западном направлении: «Молдаване действительно
Глава государства заявил, что Молдова может рассчитывать на Беларусь: «Мы всегда были и будем надежными для вас партнерами».
Благодарность Кишинева
В свою очередь Павел Филип сказал, что отношения между двумя государствами достигли высокого уровня. «В те моменты, когда нам было тяжело, Беларусь очень открыто, искренне и
Бизнес и культура
В состав молдавской делегации помимо главы правительства вошли