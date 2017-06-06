Казахстанские адвокаты прокомментировали предложенные Минюстом реформы

Напомним, авторов поправок в законодательство смутило то, что сейчас коллегии самостоятельно повышают квалификацию адвокатов в своих учебных центрах. По их мнению, эта функция должна перейти в университеты, которые будут выбирать коллегии. Там адвокатам будут рассказывать о новых законах и о том, как их принимали. В год необходимо набрать определенное количество часов, иначе приостанавливается лицензия. Также министерство, ссылаясь на мировую практику, предлагает ввести систему pro bono, которая обяжет адвокатов тратить в год определенное количество часов на бесплатное юридическое консультирование населения и на ведение дел от начала и до конца. Кроме этого, звучали предложения изменить сумму взноса при вступлении в коллегию адвокатов. По данным Минюста, первоначальные расходы для входа в профессию составляют в среднем около миллиона тенге. В проекте также отмечается, что существующая система отчетности коллегий адвокатов непрозрачная. Однако Ануар Тугел не согласен с предложением об изменении системы повышения квалификации.

«То есть министерство считает, что для адвокатов более важным является услышать лекции не своих более опытных коллег о практике адвокатской работы, а рассказы преподавателей и депутатов о том, как принимались новые законы. Я уже неоднократно говорил, что существующая система обучения юристов в вузах никуда не годится. Выпускники по юридическим специальностям не могут выполнять элементарных функций в работе адвоката. Их приходится кардинально переучивать. (…) И в эту систему предлагается погрузить действующих адвокатов, которые вместо овладения практическими навыками будут зубрить новые законы? Сдавать тесты, зарабатывать часы, то есть снова превратить их в студентов, работающих на зачеты, а не на саморазвитие, — прокомментировал Ануар Тугел.

Также, по словам Ануара Тугеля, система pro bono противоречит Конституции РК. Он считает, что это то же самое выполнение функций по оказанию гарантированной бесплатной юридической помощи, предусмотренной законом, но теперь без оплаты со стороны государства.

«То есть государство снимает с себя часть своих обязательств по обеспечению гарантий прав граждан и возлагает их на адвокатов. Это логично на фоне того, что у нас имеются постоянные проблемы с оплатой со стороны государства помощи, оказанной адвокатами. Но это неправильно. Ну и нельзя не учитывать специфику казахстанского законодательства. Если система pro bono обяжет адвокатов определенное количество часов трудиться бесплатно, то это ничто иное как принудительный труд. В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Конституции принудительный труд допускается только по приговору суда либо в условиях чрезвычайного или военного положения. Таким образом, любые поправки в этой части будут неконституционными», — пояснил Ануар Тугел.

Ануар Тугел также не согласен с тем, что необходимо уменьшать сумму первоначального взноса при вхождении в коллегию.

«Первоначальные целевые взносы адвокатов в соответствии с законом расходуются исключительно на укрепление материально-технической и учебно-методической базы коллегии адвокатов. На другие цели их истратить нельзя. Получается, что адвокаты, оплачивая эти взносы, финансируют свою будущую деятельность: приобретение помещений для юридических консультаций, оснащение их всем необходимым для работы. За счет каких средств решать потребности коллегий в будущем, если эти взносы будут снижены? Мы ведь не получаем на эти цели от государства ни одного тенге. Получается, прежде чем принимать решение о снижении размера взносов, нужно решить, чем отсутствие этих взносов компенсировать», — отметил он.

Напомним, 29 мая во время Правительственного часа министр юстиции РК Марат Бекетаев рассказал, какие реформы ожидают институты адвокатуры и нотариата. Звучали различные предложения, в том числе создать правила поведения адвокатов в соцсетях.