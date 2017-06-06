Владимир Путин, Валерий Шанцев, Виталий Мутко и Вячеслав Фетисов возглавили рейтинг самых влиятельных людей в российском хоккее по версии газеты «Советский спорт»

Президент РФ Владимир Путин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко и член Совета Федерации, член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов возглавили рейтинг самых влиятельных людей в российском хоккее по версии газеты «Советский спорт».

В данный рейтинг, опубликованный на страницах издания, также вошли президент ФХР Владислав Третьяк, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, председатель совета директоров ОАО ММК, президент ХК «Металлург» (Магнитогорск) Виктор Рашников, главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок, хоккеист Александр Овечкин и другие — всего 39 человек.