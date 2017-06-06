Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
«Будто наблюдала двух разных людей»: журналистка о Путине
Коммунальные платежи будут рассчитывать с 1 июня по-новому
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
С 1 июля в России вырастет плата за услуги ЖКХ
В России упростят регистрацию недвижимости
Эксперт: на Украине смеются над безвизовым режимом с ЕС
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
СМИ: 46-летняя Заворотнюк удивила фанатов "новым" лицом
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10Последний звонок-2017 в России
15:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

Владимир Путин, Валерий Шанцев, Виталий Мутко и Вячеслав Фетисов возглавили рейтинг самых влиятельных людей в российском хоккее по версии газеты «Советский спорт»

В этом году нижегородские игроки молодежной сборной России по хоккею с шайбой, а также члены юниорской сборной по хоккею с мячом стали призерами мировых первенств.

Президент РФ Владимир Путин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко и член Совета Федерации, член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов возглавили рейтинг самых влиятельных людей в российском хоккее по версии газеты «Советский спорт».

В данный рейтинг, опубликованный на страницах издания, также вошли президент ФХР Владислав Третьяк, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, председатель совета директоров ОАО ММК, президент ХК «Металлург» (Магнитогорск) Виктор Рашников, главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок, хоккеист Александр Овечкин и другие — всего 39 человек.

Напомним, в этом году нижегородские игроки молодежной сборной России по хоккею с шайбой, а также члены юниорской сборной по хоккею с мячом стали призерами мировых первенств. Кроме того, семь хоккеисток нижегородского «Скифа» завоевали бронзовые медали на молодежном чемпионате мира по хоккею среди девушек. Нижегородское «Торпедо» на протяжении четырех сезонов подряд выходит в плей-офф КХЛ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин предложил ввести клятву для вступающих в гражданство РФ
Газпром готов обсуждать с Украиной поставки газа после 2019 года
AP: Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией
Кремль ответил на предложение распространить реновацию на всю РФ
Климатолог рассказал о причинах аномального похолодания в России
Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса
«Лето» Левитана продали на аукционе в Лондоне за $1,1 млн
Спорт
Победа с привкусом горечи: сборная России разгромила венгров Российская команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава — полузащитника Романа Зобнина
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
В России упростят регистрацию недвижимости
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Конституционный суд защитит покупателей бесхозных квартир
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Анна Семенович прокомментировала свою беременность Певица объяснила поклонникам заметные изменения в своей фигуре.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь