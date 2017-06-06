В региональную собственность будут переданы 400 км автодорог местного значения

Как сообщил на заседании комитета по инфраструктуре заксобрания глава краевого Минтранса Николай Уханов, ведомство получило предложения от 13 муниципальных образований о передаче 110 дорог местного значения.

Общая протяженность составляет около 1 тыс.км. Минтранс проанализировал, какие из них соответствуют критериям дорог регионального или межмуниципального значения.

По итогам анализа составлен перечень из 35 дорог общей протяженностью 412 км (19 районов края). В их числе — автодороги Ильинский-Чермоз (60 км), Кишерть — Сукусун (29 км), Нестюковский тракт (5,8 км), Пермь-Ильинский-Хохловка (12 км), шесть участков дорог Усольского, Соликамского районов и Березников.

Сейчас ведется работа с муниципалитетами по подготовке документов для передачи дорог. Дороги могут быть приняты в региональную собственность с 1 января 2018 года.