В региональную собственность будут переданы 400 км автодорог местного значения
Краевое министерство транспорта рассмотрело вопрос о передаче в региональную собственность муниципальных дорог.
Краевое министерство транспорта рассмотрело вопрос о передаче в региональную собственность муниципальных дорог.
Как сообщил на заседании комитета по инфраструктуре заксобрания глава краевого Минтранса Николай Уханов, ведомство получило предложения от 13 муниципальных образований о передаче 110 дорог местного значения.
Общая протяженность составляет около 1 тыс.км. Минтранс проанализировал, какие из них соответствуют критериям дорог регионального или межмуниципального значения.
По итогам анализа составлен перечень из 35 дорог общей протяженностью 412 км (19 районов края). В их числе — автодороги
Сейчас ведется работа с муниципалитетами по подготовке документов для передачи дорог. Дороги могут быть приняты в региональную собственность с 1 января 2018 года.