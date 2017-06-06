«Не поддерживаю»: глава Татарстана о компенсации капремонта пенсионерам

Автор законопроекта, депутат Госсовета РТ Артём Прокофьев предлагал внести поправки в региональный закон по социальной поддержке населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данным законопроектом компенсации предусмотрены для четырёх категорий пенсионеров, но их всех объединяет один критерий — они должны быть неработающими собственниками помещений. Половину платежа вернут гражданам в возрасте от 70 до 80 лет, которые проживают одиноко или же совместно с другим неработающим пенсионером. Полную сумму по квитанции возместят схожим категориям граждан, но перешагнувшим 80-летний порог.

В отзыве за подписью Рустама Минниханова отмечается, что в регионе уже реализуется комплекс мер соцзащиты и «установление новой категории льготников без учёта принципов нуждаемости не согласуется с целями и задачами бюджетной политики государства». В завершении Минниханов отметил, что проектом закона не установлены источники и порядок исполнения данных расходных обязательств, что нарушает нормы бюджетного законодательства.

Между тем Управление Минюста РФ по РТ в своём заключении отметило, что замечаний правового и технико-юридического характера по данному проекту не имеется. У прокуратуры республики концепция законопроекта также замечаний не вызвала.

Кабмин РТ в своём отзыве за подписью главы аппарата Шамиля Гафарова приводит статистику. «Численность одиноко проживающих граждан, проживающих в семьях, состоящих только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, в республике составляет 90 826 человек, из них в возрасте от 70 до 79 лет — 57 398 человек, от 80 лет и старше — 33 428 человек», — отмечается в документе.

Кабмин подсчитал, что на компенсацию потребуется порядка 72,15 млн рублей ежегодно и посчитал нецелесообразным принятие такого законопроекта.

Рассмотреть законодательную инициативу на заседании Госсовета РТ планируется до конца июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минимальный взнос в регионе составляет 5,85 рубля за кв. метр общей площади. Таким образом, пожилому жителю Казани, имеющему в собственности однокомнатную квартиру, в среднем приходится платить по 205 рублей только по этой строке квитанции. В год набегает уже порядка 2,5 тыс. рублей, и чем больше площадь жилища, тем выше расходы. Для сравнения, на 1 квартал 2017 года прожиточный минимум пенсионера в Татарстане составил 8 232 рубля.

В Приволжском федеральном округе все субъекты Федерации за исключением Татарстана и Самарской области уже приняли соответствующие законы.