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17:23 (мск), источник: Югополис

Рядовой чиновник из Новороссийска за год заработал 27 млн рублей

Начальник управления транспорта и связи администрации Новороссийска Виктор Косачев оказался самым обеспеченным новороссийским чиновником, а также владельцем четырех эвакуаторов.

Источник: Югополис

Согласно официальной декларации за 2016 год, его доход составил 27,45 млн.

Согласно документу, его супруга заработала 2,13 млн рублей. Косачеву принадлежат квартира (165 кв. м), жилой дом (65 кв. м), нежилое здание и нежилое помещение, а также два земельных участка площадью 156 и 2,5 тыс. кв. м. Личный автопарк чиновника включает легковой автомобиль Mercedes-Benz и 4 автоэвакуатора.

Виктор Косачев руководит управлением с января 2017 года. До этого назначения он возглавлял муниципальное бюджетное учреждение Новороссийска «Транспортная диспетчерская служба», выяснили журналисты РБК-Кубань.

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