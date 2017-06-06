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15:57 (мск), источник: Publika.md

Виталий Гамурарь раскритиковал заявления Игоря Додона

Заявления президента Игоря Додона, сделанные в Санкт-Петербурге относительно внешней политики Молдовы, не имеют ничего общего с действиями и намерениями правительства, парламента и большинства граждан страны.

Источник: Publika.md

Об этом заявил пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь. Он отметил, что преимущества Соглашения об ассоциации с ЕС уже ощутимы, как и поддержка внешних партнеров.

«Это очевидный факт, президент Молдовы использует любой, по его мнению, удобный случай, чтобы высказаться против внешней политики страны», — сказал пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь.

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге Игорь Додон раскритиковал подписание Соглашения об ассоциации и заявил, что действия молдавского кабмина носят антироссийский характер. В апреле текущего года молдавский президент подписал документ, согласно которому нашей стране предоставили статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Председатель парламента Андриан Канду заявил, что документ не будет иметь юридических последствий.

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