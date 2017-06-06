Виталий Гамурарь раскритиковал заявления Игоря Додона

Об этом заявил пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь. Он отметил, что преимущества Соглашения об ассоциации с ЕС уже ощутимы, как и поддержка внешних партнеров.

«Это очевидный факт, президент Молдовы использует любой, по его мнению, удобный случай, чтобы высказаться против внешней политики страны», — сказал пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь.