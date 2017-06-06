В Башкортостане выстроена надёжная природоохранная система — Рустэм Хамитов

Руководитель региона поздравил участников форума с прошедшими вчера Всемирным днём окружающей среды и Днём эколога, отметив, что в России создана надёжная правовая, административная и общественная база, которая позволяет надёжно и уверенно защищать окружающую среду.

— Наша республика — один из самых красивых, симпатичных уголков Российской Федерации. Нам есть, что охранять. У нас очень богатая природа, замечательные ландшафты, — сказал Рустэм Хамитов. — В целом надёжная природоохранная система в Российской Федерации построена. Построена она и в Республике Башкортостан. Нам эта система была нужна как воздух. Республика является крупным старопромышленным регионом, и мы, жители региона, безусловно, нуждались в такой защите. Этот щит, эта защита есть и работает сегодня достаточно успешно.

На пленарном заседании «Заповедная Россия — развивать охраняя» были рассмотрены задачи по улучшению взаимодействия между охраняемыми природными территориями для сохранения биоразнообразия, вопросы развития туристической отрасли и ответственного туризма.

— Сегодня мы говорим о заповедной России. Наша республика в этой части выглядит вполне достойно. Формируются новые заповедники, природоохранные территории. Мы планируем ряд районов нашей республики объявить особо охраняемыми природными территориями. То, что есть, мы бережём — с душой, активно, — подчеркнул Рустэм Хамитов.

В ходе заседания было отмечено, что Башкортостан тесно сотрудничает с ЮНЕСКО. За эти годы проделана большая работа по продвижению особо охраняемых природных территорий (ООПТ) республики в международном пространстве. Создан биосферный резерват «Башкирский Урал». Ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО при Министерстве иностранных дел России Григорий Орджоникидзе предложил расширить его территорию, включив в неё ареал обитания бурзянской бортевой пчелы, чтобы предотвратить возможное сокращение её популяции.

Ещё одним направлением сотрудничества региона с ЮНЕСКО является создание первого в стране геопарка. По словам Григория Орджоникидзе, одним из возможных мест его расположения может стать гора Янгантау в Салаватском районе.

Руководитель рабочей группы по экологии Экспертного совета при Правительстве России Рашид Исмаилов сообщил, что Башкортостан занял первое место в составленном недавно экологическом рейтинге регионов. Кроме того, на территории заповедника «Шульган-Таш» построен первый в стране объект недвижимости по «зелёным стандартам» Минприроды России. Этот уникальный опыт теперь планируется тиражировать в ООПТ других субъектов Российской Федерации.

Глава республики поддержал предложение заместителя председателя Российского комитета по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» Валерия Неронова о необходимости законодательного закрепления на федеральном уровне понятия «биосферный резерват» и утверждения соответствующего регламента. Более чёткому пониманию задач и особенностей такой территории, подготовке профильных специалистов может способствовать разработанное венецианским бюро ЮНЕСКО учебное пособие в области устойчивого развития в биосферных резерватах и других ООПТ, получивших международное признание. Рустэм Хамитов поручил профинансировать перевод этого издания на русский язык.