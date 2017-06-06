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16:13 (мск), источник: РИА Новости

Постпреды стран ЕС согласовали продление санкций против Крыма

БРЮССЕЛЬ, 6 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Постпреды стран-членов ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма, однако формальное решение ожидается 19 июня, рассказал РИА Новости источник в Совете ЕС.

Источник: РИА "Новости"

«Постпреды сегодня приняли решение о продлении санкций на год без изменений. Если ничего не поменяется, Совет по иностранным делам одобрит это решение на следующем заседании (19 июня)», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что главы МИД формально одобрят продление санкций без обсуждения. Текущие ограничения против полуострова действуют до 23 июня.

Санкции против Крыма впервые ввели в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз запретил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

Также США и ЕС ввели персональные санкции против ряда депутатов от Крыма. В Вашингтоне не раз заявляли, что оставят в силе санкции в связи с присоединением Крыма до тех пор, пока Россия сохраняет контроль над полуостровом.

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