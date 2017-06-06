Заксобрание Севастополя назначило дату выборов губернатора

«Законодательное собрание Севастополя должно назначить выборы губернатора города не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Как раз сегодня наше пленарное заседание попадает на этот период. Сегодня впервые в правовом поле Российской Федерации запускаем процедуру выборов высшего должностного лица — губернатора Севастополя», — заявил заместитель председателя городского парламента Александр Кулагин.

Согласно законодательству, губернатор Севастополя избирается сроком на пять лет.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), 24 ноября 2016 года Законодательное собрание внесло изменения в устав, касательно прямых выборов главы региона, а в марте этого года севастопольский парламент принял закон о выборах губернатора Севастополя.