Украинский круизный лайнер, приплывший в Россию, проверяют пограничники

«В данный момент он стоит в районе порта “Кавказ” на якорной стоянке в Керченском проливе, он проходит таможенную проверку и пограничный досмотр. Агент судна, который подавал заявку на Ростов, эту заявку отозвал. Когда и по какому направлению он подаст новую заявку, пока сказать не можем», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что судно было продано компанией, собственником которой являлся гражданин Кипра. По его словам, лайнер находится на территории РФ на абсолютно законных основаниях.