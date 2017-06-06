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17:07 (мск), источник: РИА Новости

Украинский круизный лайнер, приплывший в Россию, проверяют пограничники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Вышедший из Киева лайнер «Генерал Ватутин» стоит на якорной стоянке в районе порта «Кавказ» в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель Федерального агентства морского и речного транспорта.

«В данный момент он стоит в районе порта “Кавказ” на якорной стоянке в Керченском проливе, он проходит таможенную проверку и пограничный досмотр. Агент судна, который подавал заявку на Ростов, эту заявку отозвал. Когда и по какому направлению он подаст новую заявку, пока сказать не можем», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что судно было продано компанией, собственником которой являлся гражданин Кипра. По его словам, лайнер находится на территории РФ на абсолютно законных основаниях.

Ранее СМИ сообщили, что круизный лайнер «Генерал Ватутин» изменил курс и движется в сторону Ростова-на-Дону. По данным одесского издания «Думская», 1 июня лайнер вышел из Киева в так называемый «горящий тур». Не заходя в очередной пункт круиза — порт Одесса — он направился из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. В понедельник лайнер вышел из Вилково и взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега полуострова, а во вторник утром возобновил движение. При этом на сайте MarineTraffic, на котором отслеживается движение судов в реальном времени, сообщается, что «Генерал Ватутин» направляется из Измаила в Ростов-на-Дону под флагом Белиза.

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