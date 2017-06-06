Украинский круизный лайнер, приплывший в Россию, проверяют пограничники

«В данный момент он стоит в районе порта “Кавказ” на якорной стоянке в Керченском проливе, он проходит таможенную проверку и пограничный досмотр. Агент судна, который подавал заявку на Ростов, эту заявку отозвал. Когда и по какому направлению он подаст новую заявку, пока сказать не можем», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что судно было продано компанией, собственником которой являлся гражданин Кипра. По его словам, лайнер находится на территории РФ на абсолютно законных основаниях.
Ранее СМИ сообщили, что круизный лайнер «Генерал Ватутин» изменил курс и движется в сторону