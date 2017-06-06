МИД пообещал зеркальный ответ в случае введения Киевом виз для россиян
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU — В Москве обещают зеркальный ответ в случае, если Киев введет визовый режим с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU — В Москве обещают зеркальный ответ в случае, если Киев введет визовый режим с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы никаких черных списков не ведем против украинцев, но, если будет визовый режим, то мы ответим визовым режимом», — сказал Лавров, выступая во вторник в Балтийском федеральном Университете имени Канта.
«Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства, объявляют персонами
1 июня министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что юридические механизмы для введения визового режима с РФ готовы и ведомство поможет коллегам из МИД отработать необходимы решения.
«Юридический механизм готов абсолютно. Это технический процесс. Если будет политическое решение, Украина готова», — сказал Петренко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Киеве. «Я думаю, что этот вопрос актуален, и он, как сказал секретарь СНБО, даже уже перезрел», — подчеркнул тогда Петренко.