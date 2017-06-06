МИД пообещал зеркальный ответ в случае введения Киевом виз для россиян

«Мы никаких черных списков не ведем против украинцев, но, если будет визовый режим, то мы ответим визовым режимом», — сказал Лавров, выступая во вторник в Балтийском федеральном Университете имени Канта.

«Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства, объявляют персонами нон-грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима: ну и как вы думаете, мы должны просто так все это сглатывать и не отвечать взаимностью?», — добавил он.

1 июня министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что юридические механизмы для введения визового режима с РФ готовы и ведомство поможет коллегам из МИД отработать необходимы решения.

«Юридический механизм готов абсолютно. Это технический процесс. Если будет политическое решение, Украина готова», — сказал Петренко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Киеве. «Я думаю, что этот вопрос актуален, и он, как сказал секретарь СНБО, даже уже перезрел», — подчеркнул тогда Петренко.