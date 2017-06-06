Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Бузова пришла на свадьбу в откровенном наряде
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Инсульт ведет к алкоголизму
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
17:38 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Андрей Ларионов обратился в прокуратуру с заявлением о клевете

Начальник донского ГУ МВД России обратился в прокуратуру Ростовской области с заявлением о клевете.

Поводом стало распространение в интернете информации якобы от имени бывшего заместителя начальника УГИБДД по Ростовской области, который (по данным некоторых СМИ) сообщил о том, что устраивался на должность за взятку. Это является преступлением по ст. 128.1 УК РФ — распространение сведений, несоответствующих действительности.

В пресс-службе прокуратуры по Ростовской области подтвердили наличие заявления от Андрея Ларионова. Кроме того, будет направлен иск о признании распространенных в интернте и СМИ сведений, несоответствующими действительности, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, бывший заместитель начальника УГИБДД по Ростовской области был осужден в 2016 году за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. а ч. 3 ст. 111 УК РФ, по факту причинения тяжкого вреда здоровью начальнику УГИБДД группой лиц по предварительному сговору.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Таблетку что ли вам дать: ответ Путина ведущей стал хитом. Видео
Собака догнала и остановила машину, сбившую ее хозяйку. Видео
Таблетку что ли вам дать: ответ Путина ведущей стал хитом. Видео
Путин предложил ввести клятву для вступающих в гражданство РФ
Лавров пообещал ввести визы с Украиной в качестве ответной меры
AP: Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией
Кремль ответил на предложение распространить реновацию на всю РФ
Газпром готов обсуждать с Украиной поставки газа после 2019 года
Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса
«Лето» Левитана продали на аукционе в Лондоне за $1,1 млн
Спорт
Стена Джикии, прятки Бухарова. Что у сборной хорошо и плохо Подводим итоги матча России с Венгрией, выделяя по пять положительных и отрицательных моментов
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
В России упростят регистрацию недвижимости
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
В Минске разработали «мегапылесос» для очистки улиц
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Анна Семенович прокомментировала свою беременность Певица объяснила поклонникам заметные изменения в своей фигуре.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь