Андрей Ларионов обратился в прокуратуру с заявлением о клевете

Поводом стало распространение в интернете информации якобы от имени бывшего заместителя начальника УГИБДД по Ростовской области, который (по данным некоторых СМИ) сообщил о том, что устраивался на должность за взятку. Это является преступлением по ст. 128.1 УК РФ — распространение сведений, несоответствующих действительности.

В пресс-службе прокуратуры по Ростовской области подтвердили наличие заявления от Андрея Ларионова. Кроме того, будет направлен иск о признании распространенных в интернте и СМИ сведений, несоответствующими действительности, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, бывший заместитель начальника УГИБДД по Ростовской области был осужден в 2016 году за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. а ч. 3 ст. 111 УК РФ, по факту причинения тяжкого вреда здоровью начальнику УГИБДД группой лиц по предварительному сговору.