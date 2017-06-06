Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Журналистку NBC раскритиковали в США за интервью с Путиным
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Мария Кожевникова готовится стать многодетной мамой
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
С 1 июля в России вырастет плата за услуги ЖКХ
В России упростят регистрацию недвижимости
«Ну, чего молчите?»: Путин о серьезной угрозе со стороны США
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Инсульт ведет к алкоголизму
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
10Шестидневная война
15Последствия урагана в Москве
17:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Россия пригрозила визовым режимом Украине

Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: "РИА Новости" Украина

КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, добавив, что Москва не ведет «черных списков» украинцев, за исключением единичных случаев.

«Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью? Мы никаких “черных списков” про украинцев не ведем, за исключением единичных случаев. Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом», — сказал он, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Отец мальчика, ставшего 'символом страданий Алеппо', рассказал правду
Путин предложил ввести клятву для вступающих в гражданство РФ
Лавров пообещал ввести визы с Украиной в качестве ответной меры
AP: Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией
Кремль ответил на предложение распространить реновацию на всю РФ
Газпром готов обсуждать с Украиной поставки газа после 2019 года
Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса
«Лето» Левитана продали на аукционе в Лондоне за $1,1 млн
Спорт
Стена Джикии, прятки Бухарова. Что у сборной хорошо и плохо Подводим итоги матча России с Венгрией, выделяя по пять положительных и отрицательных моментов
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
В России упростят регистрацию недвижимости
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Власти не поддержали идею реновации хрущевок в регионах
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Анна Семенович прокомментировала свою беременность Певица объяснила поклонникам заметные изменения в своей фигуре.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь