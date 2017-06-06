Владельцем лайнера «Генерал Ватутин» оказался собственник из России

«Не могу сказать, физическое это или юридическое лицо, но лайнером владеет российский собственник», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что судно было продано компанией, собственником которой является гражданин Кипра. По его словам, в данный момент лайнер находится на рейде в порту «Кавказ». На его борту находится около 15 человек — экипаж судна и представитель судовладельческой компании.

Ранее СМИ сообщили, что круизный лайнер «Генерал Ватутин» изменил курс и движется в сторону Ростова-на-Дону. По данным одесского издания «Думская», 1 июня лайнер вышел из Киева в так называемый «горящий тур». Не заходя в очередной пункт круиза, в Одессу, он направился из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. В понедельник лайнер вышел из Вилково и взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега полуострова, а во вторник утром возобновил движение. При этом на сайте MarineTraffic, на котором отслеживается движение судов в реальном времени, сообщается, что «Генерал Ватутин» направляется из Измаила в Ростов-на-Дону под флагом Белиза.

«Генерал Ватутин» — круизный четырехпалубный теплоход, который курсирует по Днепру и Черному морю. На судне оборудованы 154 гостевых номера, в них могут разместиться 280 пассажиров. На судне также есть два ресторана, два бара, читальный зал, сауна, салон красоты и сувенирный киоск.