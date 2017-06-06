Владельцем лайнера «Генерал Ватутин» оказался собственник из России

«Не могу сказать, физическое это или юридическое лицо, но лайнером владеет российский собственник», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что судно было продано компанией, собственником которой является гражданин Кипра. По его словам, в данный момент лайнер находится на рейде в порту «Кавказ». На его борту находится около 15 человек — экипаж судна и представитель судовладельческой компании.
Ранее СМИ сообщили, что круизный лайнер «Генерал Ватутин» изменил курс и движется в сторону
«Генерал Ватутин» — круизный четырехпалубный теплоход, который курсирует по Днепру и Черному морю. На судне оборудованы 154 гостевых номера, в них могут разместиться 280 пассажиров. На судне также есть два ресторана, два бара, читальный зал, сауна, салон красоты и сувенирный киоск.