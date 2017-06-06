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22:08 (мск), источник: Интерфакс

Свердловский экс-министр транспорта предстанет перед судом по обвинению в незаконном предпринимательстве

Екатеринбург. 6 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко, обвиняемого во владении компаниями и помощи им в заключении контрактов, сообщает Генпрокуратура РФ.

Источник: AP 2017

По версии следствия, с марта 2010 года по февраль 2016 года А. Сидоренко являлся министром транспорта и связи Свердловской области и одновременно владельцем 70% доли в ООО «УралДорТехнологии», оформленной на его тещу, а также 100% доли в ООО «УралТрансПетролиум», учредителем которого выступил его брат.

По версии следствия, министр, несмотря на запрет на занятие предпринимательской деятельностью для госслужащих, сам и через доверенных лиц принимал участие в управлении этими ООО.

В сообщении говорится, что А. Сидоренко, зная о планах и графиках ремонта и строительства дорог, предоставлял в приоритетном порядке своим компаниям данную информацию.

«Указанные организации становились победителями аукционов и с ними заключались государственные и муниципальные контракты на ремонт дорог», — подчеркивается в пресс-релизе.

А. Сидоренко предъявлено обвинению по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, арестованы его деньги.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

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