Свердловский экс-министр транспорта предстанет перед судом по обвинению в незаконном предпринимательстве

По версии следствия, с марта 2010 года по февраль 2016 года А. Сидоренко являлся министром транспорта и связи Свердловской области и одновременно владельцем 70% доли в ООО «УралДорТехнологии», оформленной на его тещу, а также 100% доли в ООО «УралТрансПетролиум», учредителем которого выступил его брат.

По версии следствия, министр, несмотря на запрет на занятие предпринимательской деятельностью для госслужащих, сам и через доверенных лиц принимал участие в управлении этими ООО.

В сообщении говорится, что А. Сидоренко, зная о планах и графиках ремонта и строительства дорог, предоставлял в приоритетном порядке своим компаниям данную информацию.

«Указанные организации становились победителями аукционов и с ними заключались государственные и муниципальные контракты на ремонт дорог», — подчеркивается в пресс-релизе.

А. Сидоренко предъявлено обвинению по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, арестованы его деньги.