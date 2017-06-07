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08:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Полпред президента в ЦФО поставил воронежский экопроект в пример другим регионам

Александр Беглов отметил работу по сохранению популяции благородного оленя.

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов назвал воронежский экопроект примером важной работы по охране окружающей среды. Полпред отметил работу экологов региона по восстановлению популяции благородного оленя на заседании во вторник, 6 июня. Заседание совета при полпреде РФ в ЦФО прошло в режиме видеоконференции с участием губернатора Алексея Гордеева.

Участники заседания обсудили реализацию приоритетного направления «Экология» в ЦФО. В Воронежской области «ведется большая работа по охране окружающей среды», подчеркнул Александр Беглов. По словам полпреда, регионы ЦФО входят в число лидеров всероссийского экорейтинга.

Александр Беглов добавил, что Воронежская область наряду с Москвой является лидером по обеспечению населения качественной питьевой водой. Кроме того, в Воронежской области создали территориальную схему обращения с отходами, которая, по словам полпреда, станет «одним из ключевых звеньев качественно новых взаимоотношений государства и общества в области экологии». Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской сообщил, что Минприроды в 2017 году начало работу по новой схеме обращения с отходами в пяти регионах.

Генетические исследования европейского благородного оленя в Воронежской области провели в октябре 2016 года. Исследования прошли в Воронежском заповеднике и в крупных охотничьих угодьях региона.

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