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19:22 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко потребовал публичного отчета о расследовании убийства Шеремета

Глава государства отметил, что широкий круг людей должны знать подробности, за исключением тех деталей, которые являются тайной следствия.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко потребовал публичного отчета о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил в ходе своего обращения ко Дню журналиста, которое транслировал телеканал «112 Украина».

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«Журналистика в Украине стала “четвертой властью”. Игнорировать журналистов сегодня невозможно. Просто опасно для любого. И я искренне радуюсь этому. Я поздравляю вас. Но есть недостатки, — конечно, что есть. Защищена сегодня работа журналиста? Нет. Есть определенные лакмусовые кейсы, такие, как убийство Павла Шеремета. И у меня здесь, в сердце так же болит, как и у вас. Я так же с вами. Требую публичного отчета правоохранительных органов о расследовании убийства Павла Шеремета. Я убежден, что широкий круг людей должны знать подробности, за исключением тех деталей, которые являются тайной следствия. Подчеркиваю, что мы должны сделать все для того, чтобы это дело как и другие дела притеснения журналистов, нападения на них, не дай Бог, убийства, обязательно исполнители и заказчики должны понести свою ответственность», — заявил Порошенко.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести». Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Журналисты «Украинской правды» заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.

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