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22:03 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбург съедутся уральские генералы-силовики и прокуроры

Повод для сбора — мошенничество на сотни миллионов рублей и угроза целой отрасли.

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбург 8 июня на закрытое совещание в управлении Генпрокуратуры по УрФО съедутся начальники управлений МВД и прокуроры всех субъектов УрФО, а также руководители судебных органов. Совещание, на котором ждут полпреда президента Игоря Холманских и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщил источник «АиФ-Урал».

Предполагается, что силовики вместе с президентом Российского союза автостраховщиков Игорем Юргенсом и директором департамента страхового рынка Центрального банка Российской Федерации Игорем Жуком обсудят методы и способы борьбы с мошенничеством в ОСАГО. Поводом для обсуждения стала сильно ухудшившаяся в 2017 году ситуация с махинациями в этой сфере услуг. По сравнению с 2016 годом количество преступлений увеличилось почти в 2 раза.

Уместно напомнить, что в 2017 году в оборот вошли электронные полисы ОСАГО.

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