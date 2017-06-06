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22:02 (мск), источник: ИА Башинформ

Крым передаст Башкортостану детский санаторий в Евпатории

УФА, 6 июн 2017. /ИА «Башинформ"/. Крым передаст Башкортостану один из детских санаториев в Евпатории. Об этом сообщил Глава республики Рустэм Хамитов, выступая на торжественном собрании, посвящённом Дню социального работника.

— В мае мы подписали соглашение о сотрудничестве с Республикой Крым в торгово-экономической и социально-культурной сферах. А буквально недавно мы договорились с руководством Республики Крым о том, что Башкортостану будет передан один из детских оздоровительных санаториев в Евпатории, — сказал Рустэм Хамитов. — Мы наведём там порядок, отремонтируем, отреставрируем — и ежегодно около 5 тысяч ребятишек смогут оздоравливаться в этом санатории. Думаю, что это очень хороший проект. Безусловно, мы не будем жалеть деньги, потому что это очень важно. Не только приехал на берег моря искупаться и покушать фрукты, но ещё и получить соответствующее лечение. Кроме того, этот санаторий будет круглогодичным.

Глава региона отметил, что организация качественного и безопасного летнего отдыха детей является одной из наиболее актуальных тем. Планируется, что в этом году в Башкортостане отдохнут и поправят здоровье в оздоровительных лагерях и санаториях около 400 тысяч детей. На эти цели выделено почти 1,6 млрд рублей.

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