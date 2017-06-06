Рустэм Хамитов поручил создать семейную службу Республики Башкортостан

— Одна из ключевых задач государства и общества сегодня — укрепление института семьи. Для этого нам нужно по-новому формировать управление семейной политикой Республики Башкортостан, — сказал руководитель региона. — Я уже не раз говорил о том, что мы обязательно создадим в республике службу семьи. Конечно же, эта служба будет работать в том числе с теми социальными работниками, которые сегодня трудятся в наших муниципалитетах. Пора от слов переходить к делу. Поручаю Правительству нашей республики приступить к разработке нормативно-правовых актов в части создания семейной службы в Республике Башкортостан. Это предельно важная для всех нас инициатива.

Глава региона отметил, что реальные результаты деятельности новой структуры будут заметны через год-два.

— Жду от Минтруда предложений по реализации новых подходов в этой сфере с учётом того, что мы будем формировать такую службу, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Нам надо выстроить единую систему управления и координации государственной семейной политики с участием всех уровней и ветвей власти для совместного решения острых проблем семьи, материнства, отцовства и детства.

Напомним, что впервые идею созданию в республике специального ведомства по вопросам семьи Рустэм Хамитов высказал в преддверии Международного женского дня, а затем озвучил её в рамках I Родительского форума, который прошёл в Уфе на прошлой неделе.

— Условно я иногда называю её Министерством семьи, чтобы придать определённый статус этой службе, — сказал Глава республики. — Как бы ни называлась эта структура, важно, что ежедневно, ежечасно, ежеминутно она будет заниматься теми многочисленными проблемами семьи, которые существуют в наших муниципалитетах, городах, сёлах. Безусловно, результаты будут. Я просто уверен в этом.