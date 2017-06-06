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20:50 (мск), источник: Sputnik.by

Посол Литвы вызван в МИД Беларуси в связи с высказыванием Грибаускайте

МИД Беларуси потребовал объяснений от официального Вильнюса в связи с высказыванием президента Литвы Дали Грибаускайте о Беларуси как угрозе для Польши и стран Балтии.

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Как рассказали Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси, такая мера была предпринята в связи с интервью Грибаускайте телекомпании LRT, в ходе которого из уст президента Литвы прозвучало то, что Беларусь представляет угрозу для соседних стран-членов НАТО.

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«Особо было отмечено, что использованная президентом Литвы лексика, включая слова “агрессивные игры”, является оскорблением для нашей страны, ведущей миролюбивую политику, вносящей реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности нашего региона», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Там отметили, что такого рода высказывания направлены не на укрепление безопасности в регионе, а на повышение узнаваемости среди партнеров по Альянсу и популярности у избирателей.

При этом в МИД выразили обеспокоенность тем, что такие слова прозвучали из уст президента страны, дружеские отношения с которой были закреплены официальным договором, который действует более 20 лет.

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