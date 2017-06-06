Посол Литвы вызван в МИД Беларуси в связи с высказыванием Грибаускайте
МИД Беларуси потребовал объяснений от официального Вильнюса в связи с высказыванием президента Литвы Дали Грибаускайте о Беларуси как угрозе для Польши и стран Балтии.
МИД Беларуси потребовал объяснений от официального Вильнюса в связи с высказыванием президента Литвы Дали Грибаускайте о Беларуси как угрозе для Польши и стран Балтии.
МИНСК, 6 июн — Sputnik. Как рассказали Sputnik в
«Особо было отмечено, что использованная президентом Литвы лексика, включая слова “агрессивные игры”, является оскорблением для нашей страны, ведущей миролюбивую политику, вносящей реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности нашего региона», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Там отметили, что такого рода высказывания направлены не на укрепление безопасности в регионе, а на повышение узнаваемости среди партнеров по Альянсу и популярности у избирателей.
При этом в МИД выразили обеспокоенность тем, что такие слова прозвучали из уст президента страны, дружеские отношения с которой были закреплены официальным договором, который действует более 20 лет.