Посол Литвы вызван в МИД Беларуси в связи с высказыванием Грибаускайте

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Как рассказали Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси, такая мера была предпринята в связи с интервью Грибаускайте телекомпании LRT, в ходе которого из уст президента Литвы прозвучало то, что Беларусь представляет угрозу для соседних стран-членов НАТО.

«Особо было отмечено, что использованная президентом Литвы лексика, включая слова “агрессивные игры”, является оскорблением для нашей страны, ведущей миролюбивую политику, вносящей реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности нашего региона», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Там отметили, что такого рода высказывания направлены не на укрепление безопасности в регионе, а на повышение узнаваемости среди партнеров по Альянсу и популярности у избирателей.

При этом в МИД выразили обеспокоенность тем, что такие слова прозвучали из уст президента страны, дружеские отношения с которой были закреплены официальным договором, который действует более 20 лет.