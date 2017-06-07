Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Евродепутат от Литвы: Мы фактически в состоянии войны с Россией
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Мария Кожевникова готовится стать многодетной мамой
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
Табаков и другие клиенты банка лишились сотен миллионов - СМИ
Лайнер Украины вместо Одессы ушел на Ростов - СМИ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
15Последствия урагана в Москве
09:19 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин ознакомился с инновационными разработками СамГМУ

Во вторник, 6 июня, губернатор Николай Меркушкин посетил структурные подразделения Института инновационного развития (ИИР) Самарского государственного медицинского университета — технопарк и Центр прорывных исследований «Информационные технологии в медицине».

На завершившемся на днях Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил о необходимости создавать глобальные инновационные центры в регионах, в частности, при крупнейших вузах.

«На базе наших ведущих вузов намерены начать формирование инновационных научно-технологических центров. Здесь на одной территории будут сосредоточены и образование, и исследовательская база, и высокотехнологичные, и венчурные компании. Все они будут тесно интегрированы между собой», — сказал глава государства. Он также обратил особое внимание на развитие сектора современного медоборудования, лекарственных средств и медуслуг.

В Самарской области работа по созданию инновационных площадок идет уже несколько лет. Яркий пример — Институт инновационного развития при СамГМУ. Проект для развития медуниверситета как научно-образовательного учреждения инновационного типа и организации выполнения инновационных проектов на глобально конкурентоспособном уровне стартовал в 2014 году. В 2016 году был запущен научно-производственный технопарк.

Как рассказала главе региона заместитель директора ИИР Елена Авдеева, он является единственной подобной площадкой при медвузах страны. Кроме того, он стал инновационным центром медико-фармацевтического кластера Самарской области и вышел на российский уровень: уже реализуются совместные проекты с Уральским и Пензенским биомедицинскими кластерами. Реализовано и применяется в здравоохранение более 30 наукоемких разработок технопарка, столько же — в работе.

Самая яркая разработка — виртуальный хирургический стол. На аппарате можно, к примеру, ставить точные диагнозы, делать трехмерные модели органов, проводить виртуальные операции и даже принимать экзамены на знание анатомии.

Она напомнила, что ИИР и его подразделения появились благодаря правительству региона и при непосредственном участии губернатора. Именно ему удалось защитить самарский медико-фармацевтический проект в Минпромторге РФ, после чего только на первом этапе было получено из федерального бюджета около 800 млн рублей. Плюс проект получил софинансирование из областного бюджета. Она поблагодарила Николая Меркушкина за внимание к ИИР.

«Если бы не поддержка на высоком уровне, ничего бы не было. Университет не смог бы развиваться как вуз инновационного типа, не было бы возможности готовить студентов по новым специальностям, не было бы проектов, которые есть. Спасибо вам большое. Мы уверены, что и дальше вы нам в поддержке не откажете», — сказала замдиректора ИИР.

После краткого вступления губернатора познакомили с конкретными наработками. Надо признать, что молодежь и сотрудники, имеющие опыт работы на предприятиях ОПК, создают уникальные и необходимые медицинские продукты. Например, в технопарке создали вертикализатор для людей, которые перенесли инсульт. Он уже в тестовом режиме используется на базе больницы им. Середавина.

Николаю Меркушкину пояснили принцип действия. Больному, как правило, лежачему, надеваются очки виртуальной реальности, а на ступни крепятся специальные стимуляторы. Пациент, по заверению разработчиков, ощущает, что он постоянно двигается, идет стимуляция точек на ноге, а мозг реагирует на импульсы, и восстановление идет максимально быстро.

«У 45% людей после инсульта резко активизируется процесс восстановления. И это только начало», — заверил ректор СамГМУ Геннадий Котельников.

Также Николаю Меркушкину продемонстрировали систему, направленную на реабилитацию детей с ДЦП, проект по созданию на 3D-принтере частей тела — уха, носа, мелких костей скелета человека.

С виртуальными медтехнологиями, работами по созданию искусственного интеллекта, а также с образовательными проектами губернатора ознакомили в Центре прорывных исследований.

Самая яркая разработка — виртуальный хирургический стол. Он полезен как для студентов, так и для врачей-практиков любой специализации. На аппарате можно, к примеру, ставить точные диагнозы, делать трехмерные модели органов, проводить виртуальные операции и даже принимать экзамены на знание анатомии.

В Центре также создан аппарат для обучения лапароскопическим операциям. Если медик совершит ошибку, на мониторе отразятся все показатели, как изменяется состояние не виртуального, а реального пациента. Этой разработкой уже заинтересовалась самарская «Клиника сердца».

Как подчеркнул завотделом проектного менеджмента, производства и инжиниринга ИИР Сергей Чаплыгин, многие самарские разработки готовы приобретать как в России, так и за рубежом. Например, уже реализовано пять виртуальных хирургических столов, в планах на 2017 год — продажа десяти.

«Наши заказчики и клиенты нередко говорят, что с нами им легче работать, чем с другими крупнейшими инновационными площадками, например, с Иннополисом в Татарстане. У нас качественно иной уровень», — заверил Сергей Чаплыгин.

Николай Меркушкин оценил проекты ИИР при СамГМУ, отметил высокий уровень сотрудников и важность задач, которые здесь решаются. Он заверил, что правительство региона продолжит поддержку инновационного подразделения СамГМУ.

«Мы будем помогать. Мы не должны стоять на месте, мы должны постоянно развиваться», — сказал губернатор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Где в Самаре разместят пять электрозаправок
Путин высказался по поводу возможной войны России и США
Неизвестные открыли огонь в парламенте Ирана и мавзолее Хомейни
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
Новый закон об отходах позволит россиянам продавать мусор
СМИ: генпрокурор США заявил Трампу о готовности уйти в отставку
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Суд приговорил экс-банкира Аблязова к 20 годам лишения свободы
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны Съемки легендарного музыкального телешоу стартуют в конце лета 2017 года
Недвижимость
В России упростят регистрацию недвижимости
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Власти не поддержали идею реновации хрущевок в регионах
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
56-летний Джордж Клуни впервые стал отцом Жена легендарного актера Амаль Клуни рассекретила имена двух родившихся детей.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь