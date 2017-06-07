Николай Меркушкин ознакомился с инновационными разработками СамГМУ

Как рассказала главе региона заместитель директора ИИР Елена Авдеева, он является единственной подобной площадкой при медвузах страны. Кроме того, он стал инновационным центром медико-фармацевтического кластера Самарской области и вышел на российский уровень: уже реализуются совместные проекты с Уральским и Пензенским биомедицинскими кластерами. Реализовано и применяется в здравоохранение более 30 наукоемких разработок технопарка, столько же — в работе.

В Самарской области работа по созданию инновационных площадок идет уже несколько лет. Яркий пример — Институт инновационного развития при СамГМУ. Проект для развития медуниверситета как научно-образовательного учреждения инновационного типа и организации выполнения инновационных проектов на глобально конкурентоспособном уровне стартовал в 2014 году. В 2016 году был запущен научно-производственный технопарк.

«На базе наших ведущих вузов намерены начать формирование инновационных научно-технологических центров. Здесь на одной территории будут сосредоточены и образование, и исследовательская база, и высокотехнологичные, и венчурные компании. Все они будут тесно интегрированы между собой», — сказал глава государства. Он также обратил особое внимание на развитие сектора современного медоборудования, лекарственных средств и медуслуг.

На завершившемся на днях Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил о необходимости создавать глобальные инновационные центры в регионах, в частности, при крупнейших вузах.

Самая яркая разработка — виртуальный хирургический стол. На аппарате можно, к примеру, ставить точные диагнозы, делать трехмерные модели органов, проводить виртуальные операции и даже принимать экзамены на знание анатомии.

Самая яркая разработка — виртуальный хирургический стол. На аппарате можно, к примеру, ставить точные диагнозы, делать трехмерные модели органов, проводить виртуальные операции и даже принимать экзамены на знание анатомии.

Она напомнила, что ИИР и его подразделения появились благодаря правительству региона и при непосредственном участии губернатора. Именно ему удалось защитить самарский медико-фармацевтический проект в Минпромторге РФ, после чего только на первом этапе было получено из федерального бюджета около 800 млн рублей. Плюс проект получил софинансирование из областного бюджета. Она поблагодарила Николая Меркушкина за внимание к ИИР.

«Если бы не поддержка на высоком уровне, ничего бы не было. Университет не смог бы развиваться как вуз инновационного типа, не было бы возможности готовить студентов по новым специальностям, не было бы проектов, которые есть. Спасибо вам большое. Мы уверены, что и дальше вы нам в поддержке не откажете», — сказала замдиректора ИИР.

После краткого вступления губернатора познакомили с конкретными наработками. Надо признать, что молодежь и сотрудники, имеющие опыт работы на предприятиях ОПК, создают уникальные и необходимые медицинские продукты. Например, в технопарке создали вертикализатор для людей, которые перенесли инсульт. Он уже в тестовом режиме используется на базе больницы им. Середавина.

Николаю Меркушкину пояснили принцип действия. Больному, как правило, лежачему, надеваются очки виртуальной реальности, а на ступни крепятся специальные стимуляторы. Пациент, по заверению разработчиков, ощущает, что он постоянно двигается, идет стимуляция точек на ноге, а мозг реагирует на импульсы, и восстановление идет максимально быстро.

«У 45% людей после инсульта резко активизируется процесс восстановления. И это только начало», — заверил ректор СамГМУ Геннадий Котельников.

Также Николаю Меркушкину продемонстрировали систему, направленную на реабилитацию детей с ДЦП, проект по созданию на 3D-принтере частей тела — уха, носа, мелких костей скелета человека.

С виртуальными медтехнологиями, работами по созданию искусственного интеллекта, а также с образовательными проектами губернатора ознакомили в Центре прорывных исследований.

Самая яркая разработка — виртуальный хирургический стол. Он полезен как для студентов, так и для врачей-практиков любой специализации. На аппарате можно, к примеру, ставить точные диагнозы, делать трехмерные модели органов, проводить виртуальные операции и даже принимать экзамены на знание анатомии.

В Центре также создан аппарат для обучения лапароскопическим операциям. Если медик совершит ошибку, на мониторе отразятся все показатели, как изменяется состояние не виртуального, а реального пациента. Этой разработкой уже заинтересовалась самарская «Клиника сердца».

Как подчеркнул завотделом проектного менеджмента, производства и инжиниринга ИИР Сергей Чаплыгин, многие самарские разработки готовы приобретать как в России, так и за рубежом. Например, уже реализовано пять виртуальных хирургических столов, в планах на 2017 год — продажа десяти.

«Наши заказчики и клиенты нередко говорят, что с нами им легче работать, чем с другими крупнейшими инновационными площадками, например, с Иннополисом в Татарстане. У нас качественно иной уровень», — заверил Сергей Чаплыгин.

Николай Меркушкин оценил проекты ИИР при СамГМУ, отметил высокий уровень сотрудников и важность задач, которые здесь решаются. Он заверил, что правительство региона продолжит поддержку инновационного подразделения СамГМУ.

«Мы будем помогать. Мы не должны стоять на месте, мы должны постоянно развиваться», — сказал губернатор.