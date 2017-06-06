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22:00 (мск), источник: ИА Башинформ

Фольклориаду в Башкортостане проведем на высшем уровне — Рустэм Хамитов

УФА, 6 июн 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил фотовыставку, посвященную Всемирной фольклориаде 2016 года в Мексике.

На экспозиции представлены фотографии, сделанные на различных площадках международного фольклорного праздника и представляющие творческие коллективы стран мира. Особое внимание уделено участию в Фольклориаде творческой делегации республики.

Выставка, организованная на средства гранта Главы Республики Башкортостан, проходит в Национальном музее РБ в рамках международной акции «Природа. Человек. Культура».

— Фольклориада — красочное мероприятие, много народа, замечательный наш коллектив из Башкортостана, — поделился впечатлениями от выставки Рустэм Хамитов. — Видно, что нам нужно хорошо поработать для того, чтобы провести Фольклориаду-2020 на самом замечательном, хорошем уровне. Мы в ближайшее время сформируем республиканский оргкомитет. Также в ближайшее время появится федеральный оргкомитет, который возглавит либо министр культуры, либо вице-премьер Правительства Российской Федерации. Собственно говоря, начинаются уже трудовые будни в части подготовки проведения Фольклориады-2020.

Глава региона отметил, что в дни Фольклориады-2020 в республику приедет минимум 3 тысячи человек, и это только участники творческих делегаций.

— Понимаем, что будет большой туристический поток. Мы постараемся сделать хорошую рекламу этой Фольклориаде. И, конечно же, мы хотим, чтобы все муниципалитеты и города нашей республики приняли гостей, провели соответствующие модернизационные работы в домах культуры, на открытых площадках, — сказал Рустэм Хамитов. — Предстоит большая работа. Но мы с ней справимся, я даже нисколько не сомневаюсь, потому что Фольклориада впервые будет проходить в Российской Федерации. Это ответственность за страну.

Программа фестиваля, по словам руководителя республики, будет включать не только народное искусство, но и промыслы, национальную кухню, другие виды традиционной культуры.

— Мы хотим показать республику в самом расцвете, чтобы всё у нас было хорошо: и инфраструктура, и места проведения концертов, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — В общем, будем готовиться по-настоящему, будем работать. Проведём и сделаем всё на высшем уровне, нет никаких сомнений.

Напомним, что 1 июня Президент России Владимир Путин подписал Указ о проведении в Башкортостане VI Всемирной фольклориады.

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