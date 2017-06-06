Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
Самый толстый в мире мальчик похудел
В России упростят регистрацию недвижимости
В Петербурге врача наказали за халатность к судьбе новорожденной девочки
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
Норвегия отказывается от ракет НАТО из-за «Арматы» - СМИ
Эксперт: на Украине смеются над безвизом с ЕС
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Самый толстый в мире мальчик похудел
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
9Теракт в Манчестере
22:57 (мск), источник: РИА Новости

Госдеп заявил, что Россия пыталась вмешаться в выборы в Черногории

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Россия пыталась вмешаться в выборы в Черногории, чтобы помешать ее вступлению в НАТО. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джон Хефферн.

Источник: AP 2017

По его словам, Россия использовала «все имеющиеся ресурсы, чтобы подорвать выборы в Черногории». «Я считаю, явной целью этой кампании было изменение движения Черногории по вступлению в НАТО», — сказал он, выступая на конференции в Вашингтоне.

Представитель Госдепартамента также вновь обвинил Москву в попытке организации переворота в Черногории.

В понедельник Черногория официально стала членом НАТО.

Читайте также
Черногория запретила въезд почти 150 украинцам и россиянам

Ранее глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия «сильно вмешалась во внутренние дела» республики из-за планов Подгорицы вступить в Североатлантический альянс.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления черногорских властей нечистоплотными. По его словам, «русофобская кампания, которая была развязана на фоне движения в НАТО, показывает, что Черногория совсем не заботится о каких-то общеевропейских принципах, а хочет подороже продать свои антироссийские высказывания».

Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, также ранее обвиняли Россию в подготовке переворота в Черногории. При этом конкретных доказательств этих утверждений так и не приводили. В Москве эти обвинения называли голословными.

Комментарии
3
Владимир Vell
госдеп может признаться в выборы каких стран он не вмешивался еще ?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
максим !!!
в очередной раз Кремль не при делах это же очевидно каждому телезрителю нашей страны !!!ps помните враги ,прежде чем обвинять в чем то наш режим ,предоставьте подтверждающею ваши слова ссылочку на RT или на худой конец тк Звезда ,а пока такой ссылочки нет любое обвинение в адрес ВВ и ко чистой воды русофобия
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр Седельников
госдеп скоро станет безработным!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Отец мальчика, ставшего 'символом страданий Алеппо', рассказал правду
Коалиция нанесла удар по правительственным силам Сирии
Лавров заявил, что РФ ответит зеркально на введение Украиной виз
Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара
В Госдуме пообещали платить нуждающимся больше 27 рублей в день
Мужчина, напавший с молотком у собора Нотр-Дам, обезврежен
Подозреваемый в массовом убийстве людей под Тверью признал вину
Спорт
Стена Джикии, прятки Бухарова. Что у сборной хорошо и плохо Подводим итоги матча России с Венгрией, выделяя по пять положительных и отрицательных моментов
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
В России упростят регистрацию недвижимости
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
В Минске разработали «мегапылесос» для очистки улиц
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
56-летний Джордж Клуни впервые стал отцом Жена легендарного актера Амаль Клуни рассекретила имена двух родившихся детей.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь