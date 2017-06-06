Госдеп заявил, что Россия пыталась вмешаться в выборы в Черногории

По его словам, Россия использовала «все имеющиеся ресурсы, чтобы подорвать выборы в Черногории». «Я считаю, явной целью этой кампании было изменение движения Черногории по вступлению в НАТО», — сказал он, выступая на конференции в Вашингтоне.

Представитель Госдепартамента также вновь обвинил Москву в попытке организации переворота в Черногории.

В понедельник Черногория официально стала членом НАТО.