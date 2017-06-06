Госдеп заявил, что Россия пыталась вмешаться в выборы в Черногории

По его словам, Россия использовала «все имеющиеся ресурсы, чтобы подорвать выборы в Черногории». «Я считаю, явной целью этой кампании было изменение движения Черногории по вступлению в НАТО», — сказал он, выступая на конференции в Вашингтоне.
Представитель Госдепартамента также вновь обвинил Москву в попытке организации переворота в Черногории.
В понедельник Черногория официально стала членом НАТО.
Ранее глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия «сильно вмешалась во внутренние дела» республики из-за планов Подгорицы вступить в Североатлантический альянс.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления черногорских властей нечистоплотными. По его словам, «русофобская кампания, которая была развязана на фоне движения в НАТО, показывает, что Черногория совсем не заботится о каких-то общеевропейских принципах, а хочет подороже продать свои антироссийские высказывания».
Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, также ранее обвиняли Россию в подготовке переворота в Черногории. При этом конкретных доказательств этих утверждений так и не приводили. В Москве эти обвинения называли голословными.