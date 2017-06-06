ВВС коалиции нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии

Об этом говорится в распространенном заявлении штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

«Несмотря на предупреждения, танки, артиллерия, ПВО и другая военная техника проправительственных сил, а также около 60 солдат вошли в утвержденную зону деэскалации, угрожая силам коалиции и ее партнерам, находящимся на базе Ат-Танф», — говорится в документе.

По информации штаба, коалиция «вынесла несколько предупреждений посредством канала предотвращения конфликтов, а затем уничтожила два артиллерийских орудия, ПВО, а также нанесла урон танку». «Коалиция не намерена сражаться с сирийским режимом или проправительственными силами, однако готова обороняться в случае, если проправительственные силы отказываются покинуть зону деэскалации», — отмечается в заявлении.