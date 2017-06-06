ВВС коалиции нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии
В заявлении штаба операции Inherent Resolve указывается, что сирийские силы вошли в утвержденную зону деэскалации.
В заявлении штаба операции Inherent Resolve указывается, что сирийские силы вошли в утвержденную зону деэскалации.
ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. ВВС международной контртеррористической коалиции нанесли удар по проправительственным силам Сирии внутри обозначенной зоны дээскалации на юге страны.
Об этом говорится в распространенном заявлении штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.
«Несмотря на предупреждения, танки, артиллерия, ПВО и другая военная техника проправительственных сил, а также около 60 солдат вошли в утвержденную зону деэскалации, угрожая силам коалиции и ее партнерам, находящимся на базе Ат-Танф», — говорится в документе.
По информации штаба, коалиция «вынесла несколько предупреждений посредством канала предотвращения конфликтов, а затем уничтожила два артиллерийских орудия, ПВО, а также нанесла урон танку». «Коалиция не намерена сражаться с сирийским режимом или проправительственными силами, однако готова обороняться в случае, если проправительственные силы отказываются покинуть зону деэскалации», — отмечается в заявлении.
18 мая был совершен авиаудар по отрядам, которые действовали в пределах установленной зоны деэскалации к
В МИД России прежде осудили действия коалиции и заявили, что попытки американского командования оправдать авиаудар по колонне правительственных сил в Сирии неприемлемы.