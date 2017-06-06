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21:54 (мск), источник: ТАСС

ВВС коалиции нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии

В заявлении штаба операции Inherent Resolve указывается, что сирийские силы вошли в утвержденную зону деэскалации.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. ВВС международной контртеррористической коалиции нанесли удар по проправительственным силам Сирии внутри обозначенной зоны дээскалации на юге страны.

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Об этом говорится в распространенном заявлении штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

«Несмотря на предупреждения, танки, артиллерия, ПВО и другая военная техника проправительственных сил, а также около 60 солдат вошли в утвержденную зону деэскалации, угрожая силам коалиции и ее партнерам, находящимся на базе Ат-Танф», — говорится в документе.

По информации штаба, коалиция «вынесла несколько предупреждений посредством канала предотвращения конфликтов, а затем уничтожила два артиллерийских орудия, ПВО, а также нанесла урон танку». «Коалиция не намерена сражаться с сирийским режимом или проправительственными силами, однако готова обороняться в случае, если проправительственные силы отказываются покинуть зону деэскалации», — отмечается в заявлении.

Это уже второй за месяц случай нанесения силами коалиции авиаудара по проправительственным войскам в районе Ат-Танфа.

18 мая был совершен авиаудар по отрядам, которые действовали в пределах установленной зоны деэскалации к северо-западу от города Эт-Танф. Как заявили в штабе коалиции, эти отряды «представляли угрозу для США и их партнеров».

В МИД России прежде осудили действия коалиции и заявили, что попытки американского командования оправдать авиаудар по колонне правительственных сил в Сирии неприемлемы.

Комментарии
3
САНЯ ВЕТРОВ
вообще не понятно когда нибудь этот бардак закончиться...Сирийская армия находиться у себя в стране...и подчиняется своему легитимному президенту Асаду..какое вообще дело США или коалиции...
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вася полянский
чё хде с 1000000 хвалёные? всё это мне напоминает кипишь о медведев смартфон )
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Сергей Макаров
Чет не пойму, пво размещают для чего?
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