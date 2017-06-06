Матери-одиночки тоже смогут рассчитывать на 60 тысяч рублей за первенца
Комитет по социальной политике краевого Заксобрания рекомендовал принять поправки, предложенные врио губернатора Максимом Решетниковым.
Комитет по социальной политике краевого Заксобрания рекомендовал принять поправки, предложенные врио губернатора Максимом Решетниковым.
Депутаты комитета по социальной политике краевого Заксобрания поддержали поправки в региональный закон «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», согласно которым на единовременную выплату в 60 тысяч рублей смогут рассчитывать молодые одинокие мамы в возрасте 19−24 лет.
Эти поправки внёс врио губернатора Максим Решетников. Он предложил убрать из закона абзац, по которому выплаты полагались только тем матерям, чьи дети родились в браке либо в отношении ребёнка установлено отцовство. И.о. главы региона назвал этот пункт дискриминационным после того, как по поводу закона в апреле этого года разгорелся скандал на федеральном уровне.
Теперь депутаты краевого парламента рассмотрят поправки врио губернатора на ближайшем пленарном заседании, которое пройдёт 8 июня. Социальный комитет рекомендовал принять их в двух чтениях в течение одного заседания.
Напомним, законопроект, принятый для поддержки молодых мам, заработал с 1 января этого года. Матери, родившие в возрасте 19−24 лет, после достижения их первенцем полутора лет получат карту, на которой будет 60 тысяч рублей. Эти деньги можно будет потратить только на детские товары и продукты питания.