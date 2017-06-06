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21:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

Матери-одиночки тоже смогут рассчитывать на 60 тысяч рублей за первенца

Комитет по социальной политике краевого Заксобрания рекомендовал принять поправки, предложенные врио губернатора Максимом Решетниковым.

Источник: Reuters

Депутаты комитета по социальной политике краевого Заксобрания поддержали поправки в региональный закон «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», согласно которым на единовременную выплату в 60 тысяч рублей смогут рассчитывать молодые одинокие мамы в возрасте 19−24 лет.

Эти поправки внёс врио губернатора Максим Решетников. Он предложил убрать из закона абзац, по которому выплаты полагались только тем матерям, чьи дети родились в браке либо в отношении ребёнка установлено отцовство. И.о. главы региона назвал этот пункт дискриминационным после того, как по поводу закона в апреле этого года разгорелся скандал на федеральном уровне.

Теперь депутаты краевого парламента рассмотрят поправки врио губернатора на ближайшем пленарном заседании, которое пройдёт 8 июня. Социальный комитет рекомендовал принять их в двух чтениях в течение одного заседания.

Напомним, законопроект, принятый для поддержки молодых мам, заработал с 1 января этого года. Матери, родившие в возрасте 19−24 лет, после достижения их первенцем полутора лет получат карту, на которой будет 60 тысяч рублей. Эти деньги можно будет потратить только на детские товары и продукты питания.

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