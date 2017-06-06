Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев предложил Германии и Франции «искупить грех» перед Украиной
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
В Петербурге врача наказали за халатность к судьбе новорожденной девочки
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
Украинский лайнер отказался идти в Одессу и ушел на Ростов – СМИ
СМИ: Норвегия откажется от ракет НАТО из-за Арматы
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Самый толстый в мире мальчик похудел
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
22:52 (мск), источник: РБК

Порошенко обязал телеканалы вещать на украинском языке 75% времени

Петр Порошенко подписал закон о языковых квотах на украинском ТВ. Телеканалы обязаны 75% эфирного времени в течение вещать на украинском языке.

Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий телеканалы ​не менее 75% времени «в интервалах с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00» вести эфир на украинском языке. Об этом украинский лидер сообщил на встрече с украинским журналистами по случаю их профессионального праздника, отмечаемого на Украине 6 июня.

Порошенко отметил, что именно представители СМИ внесли предложения о введении квот и возвращении украинского языка в украинские медиа.
Читайте также
Украина расторгла соглашения с РФ в сфере информации, телевидения и радиовещания

«Здесь пальму первенства готов отдать вам. Это ваша инициатива и предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь подписать [закон]", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Документ был принят Верховной радой 23 мая. Он обязывает общегосударственные телеканалы вести эфир на украинском языке 75% времени. В законе уточняется, что если фильм или передача были созданы до 1 августа 1991 года и в оригинале звучали на русском, то их надо сопровождать украинскими субтитрами. Если фильм был на другом языке, то его надо дублировать. Программы или фильмы, появившиеся после 1 августа 1991 года, в любом случае должны звучать на украинском.

Также в соответствии с документом передача считается украинской, если на государственном языке говорит ведущий.

Гости могут говорить на любом языке, но их речь должна сопровождаться украинскими субтитрами.

«Учитывая последние события на Украине и состояние международных отношений с отдельными государствами, в последнее время в обществе особенно растет спрос на национальный аудиовизуальный продукт на государственном языке», — говорилось в пояснительной записке к документу.

Комментарии
6
Леонид Барковский
Ну вот реально - один в один "Бориска на царстве".
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Андрей .
Приветствую! Конечно не знает. Столько людей уничтожить, ясное дело пьет и пьет. А ему наливают и наливают. Такими легче управлять.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Леонид Барковский
Здравствуйте, Андрей,
А не кажется ли Вам, что но просто не знает, что делать со страной, свалившейся к нему в руки. Примерно, как Ельцин, на последних годах правления. Все аналогии просматриваются- и синька, и война на переферии, и толпа аферистов. помогающих додербанивать страну и зависимость от запада. Не хватает только "ножек буша", так ведь и это не за горами. ИМХО
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Были погибшие": Чубайс рассказал о незамеченном событии в РФ
Коалиция нанесла удар по правительственным силам Сирии
Лавров заявил, что РФ ответит зеркально на введение Украиной виз
Госдеп: Россия пыталась вмешаться в выборы в Черногории
Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара
В Госдуме пообещали платить нуждающимся больше 27 рублей в день
Мужчина, напавший с молотком у собора Нотр-Дам, обезврежен
Подозреваемый в массовом убийстве людей под Тверью признал вину
Спорт
Стена Джикии, прятки Бухарова. Что у сборной хорошо и плохо Подводим итоги матча России с Венгрией, выделяя по пять положительных и отрицательных моментов
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу ассоциации NHRA
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
Эксперты нашли самую дешевую квартиру в Новой Москве
ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
56-летний Джордж Клуни впервые стал отцом Жена легендарного актера Амаль Клуни рассекретила имена двух родившихся детей.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь