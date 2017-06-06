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23:26 (мск), источник: Noi.md

Спецслужбы предоставляют информацию обо всех иностранных дипломатах

Президент Республики Молдова Игорь Додон высказал свое мнение относительно высылки пяти российских дипломатов из Республики Молдова.

Источник: Noi.md

Заявления были сделаны сегодня после заседания Верховного совета безопасности, информирует МОЛДПРЕС.

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По мнению Игоря Додона, доводы, приведенные директором Службы информации и безопасности, были недостаточными, чтобы объявить российских дипломатов персонами «нон-грата» в стране.

«Я был подробно проинформирован о предпосылках, которые легли в основу этих действий, свидетельствующих о политических аргументах, но в чьих интересах, однако, мне не было доложено. Позже я запросил информацию о деятельности всех дипломатов, аккредитованных в Республике Молдова, представляющих и Запад, и Восток», — сказал Додон.

В то же время глава государства отметил, что в рамках заседания обсуждались и хищения из банковской системы.

«Мы заслушали доклады генпрокурора, директора Национального центра по борьбе с коррупцией, президента Национального банка Молдовы (НБМ) и министра финансов. Говорили также о проверке причастности разных лиц к воровству денег и об их возврате. Я был проинформирован о ходе расследования и о делах, разделенных на шесть больших групп: Гачкевича, Шора, Филата, Платона, Лучинского и других. Сегодня же я потребовал проверить должностных лиц, которые на протяжении долгих лет работали в руководстве НБМ, руководстве правительства на различных этапах, степень соучастия других банков страны и государственных учреждений. Мы также обсудили возврат денег как внутри страны, так и за ее пределами, а также ускорение следственных процедур за рубежом», — отметил Додон.

Высший совет безопасности был созван сегодня на первое заседание после избрания Игоря Додона президентом Республики Молдова.

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