Спецслужбы предоставляют информацию обо всех иностранных дипломатах
Президент Республики Молдова Игорь Додон высказал свое мнение относительно высылки пяти российских дипломатов из Республики Молдова.
Президент Республики Молдова Игорь Додон высказал свое мнение относительно высылки пяти российских дипломатов из Республики Молдова.
Заявления были сделаны сегодня после заседания Верховного совета безопасности, информирует МОЛДПРЕС.
По мнению Игоря Додона, доводы, приведенные директором Службы информации и безопасности, были недостаточными, чтобы объявить российских дипломатов персонами «нон-грата» в стране.
«Я был подробно проинформирован о предпосылках, которые легли в основу этих действий, свидетельствующих о политических аргументах, но в чьих интересах, однако, мне не было доложено. Позже я запросил информацию о деятельности всех дипломатов, аккредитованных в Республике Молдова, представляющих и Запад, и Восток», — сказал Додон.
В то же время глава государства отметил, что в рамках заседания обсуждались и хищения из банковской системы.
«Мы заслушали доклады генпрокурора, директора Национального центра по борьбе с коррупцией, президента Национального банка Молдовы (НБМ) и министра финансов. Говорили также о проверке причастности разных лиц к воровству денег и об их возврате. Я был проинформирован о ходе расследования и о делах, разделенных на шесть больших групп: Гачкевича, Шора, Филата, Платона, Лучинского и других. Сегодня же я потребовал проверить должностных лиц, которые на протяжении долгих лет работали в руководстве НБМ, руководстве правительства на различных этапах, степень соучастия других банков страны и государственных учреждений. Мы также обсудили возврат денег как внутри страны, так и за ее пределами, а также ускорение следственных процедур за рубежом», — отметил Додон.
Высший совет безопасности был созван сегодня на первое заседание после избрания Игоря Додона президентом Республики Молдова.