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00:54 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал о последствиях войны с США

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что в случае войны России и США «этого бы никто не пережил».

Источник: AP 2017

Отрывок из интервью опубликован во вторник телеканалом Showtime, где полностью интервью Путина покажут 12—15 июня.

«В случае “горячей” войны США доминировали бы?», — спросил Стоун президента России. «Думаю, что этого бы (войны — ред.) никто не пережил», — ответил он.

Путин также заметил, что не теряет надежду на восстановление отношений с США.

Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище.
Владимир Путин
Президент РФ

По данным издания Variety.com, в ходе подготовки интервью Путин и Стоун посмотрели известный художественный фильм режиссера Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу», который повествует о гипотетическом о ядерном конфликте между СССР и США.

Издание The Daily Beast приводит цитату Путина из интервью о фильме Кубрика, вышедшем на экраны в 1964 году в разгар холодной войны. Картина снята в жанре политической сатиры.

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«(Кубрик — ред.) предвидел некоторые проблемы даже с технической точки зрения, вещи, которые заставляют задуматься о реальных угрозах, которые существуют… Дело в том, что с того времени мало изменилось. Единственная разница заключается в том, что современные системы вооружения становятся все более изощренными, более сложными. Но эти идеи ответного (применения — ред.) оружия и невозможности контроля таких систем вооружений, по-прежнему, верны по сей день. Это стало еще сложнее, еще опаснее», — считает президент РФ.

Издание Variety отмечает, что после просмотра «Доктора Стрейнджлава» Стоун подарил Путину DVD с фильмом, после чего президент России ушел, но тут же вернулся и продемонстрировал Стоуну, что тот дал ему только обложку от диска. Сам диск с фильмом продюсеры американского режиссера забыли положить в обложку. «Типичный американский подарок!» — сказал российский лидер.

Ранее Путин на пленарном заседании «Бизнес-диалог Россия — США» в рамках ПМЭФ заявил, что Россия будет продолжать диалог с новой администрацией США, но нужны взаимные усилия и политическая воля, чтобы добиться успеха.

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