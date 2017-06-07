ТОРы на Дальнем Востоке получат из федерального бюджета еще 162,2 млн рублей на развитие

Хабаровск, 7 июня, AmurMedia.

Депутаты из думского Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока обсудили в понедельник, 5 июня, поправки к законопроекту об изменении федерального бюджета на 2017 год. Предполагается, что общее финансирование программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» сократится на 170,2 млн руб. и составит 17 691,4 млн руб. Но при этом данное изменение предполагает и увеличение расходов на отдельные пункты программы, прежде всего, на финансирование ряда дальневосточных ТОРов, сообщает корр. ИА AmurMedia (Москва).

На 162,2 млн. рублей правительство РФ планирует увеличить бюджетные ассигнования на предоставление субсидии управляющей компании, руководящей территориями опережающего социально-экономического развития, входящих в состав Дальнего Востока: «Южная Якутия», «Нефтехимический», «Николаевский», «Промышленная», «Кангалассы».