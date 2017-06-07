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04:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

ТОРы на Дальнем Востоке получат из федерального бюджета еще 162,2 млн рублей на развитие

Депутаты Госдумы РФ обсудили поправки к закону о бюджете на 2017 год.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 июня, AmurMedia.

Депутаты из думского Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока обсудили в понедельник, 5 июня, поправки к законопроекту об изменении федерального бюджета на 2017 год. Предполагается, что общее финансирование программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» сократится на 170,2 млн руб. и составит 17 691,4 млн руб. Но при этом данное изменение предполагает и увеличение расходов на отдельные пункты программы, прежде всего, на финансирование ряда дальневосточных ТОРов, сообщает корр. ИА AmurMedia (Москва).

На 162,2 млн. рублей правительство РФ планирует увеличить бюджетные ассигнования на предоставление субсидии управляющей компании, руководящей территориями опережающего социально-экономического развития, входящих в состав Дальнего Востока: «Южная Якутия», «Нефтехимический», «Николаевский», «Промышленная», «Кангалассы».

При этом депутаты из профильного комитета обеспокоены «крайне низким» исполнением госпрограммы. За январь-апрель 2017 года исполнение составляет 3,4%. Что касается финансирования программы «Создания и развития территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе», то тут исполнение оставляет 0,8%.

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