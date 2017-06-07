Мавритания разорвала дипломатические отношения с Катаром

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU — Мавритания заявила о том, что разрывает дипломатические отношения с Катаром, сообщает во вторник Al Arabia.

Эксперт рассказал, как ситуация с Катаром повлияет на цены на газ

Она стала девятой страной, присоединившейся к блокаде Дохи. В понедельник о разрыве отношений с Катаром заявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские эмираты, Йемен, Мальдивские острова, власти восточной части Ливии и островное государство Маврикий. Некоторые страны также разорвали экономические отношений с Катаром.

Также во вторник Иодания заявила о том, что снижает уровень своего дипломатического представительства в Катаре и отзывает лицензию у местного филиала катарского телеканала Al Jazeera, сообщает агентство Associated Press.

Причиной этого решения послужила поддержка катарскими властями исламских террористов, против которых борется коалиция государств под началом США.