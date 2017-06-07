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07:44 (мск), источник: БЕЛТА

Чехия временно отказалась от приема беженцев и просит пересмотреть квоты

Чешское правительство объявило о временном прекращении приема беженцев в рамках существующих квот, принятых ЕС, передают информагентства. Такое заявление было сделано министром внутренних дел страны Миланом Хованцем.

Источник: БЕЛТА

Глава МВД отметил, что в кабмине не считают существующие квоты и механизмы их работы обоснованными. Решение об отказе от приема беженцев, прибывших через Грецию и Италию, принято из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Евросоюзе.

МВД Чехии выразило готовность к возможным штрафам и иным санкциям, которые могут последовать со стороны ЕС. До сентября нынешнего года Чехия должна была принять 2,6 тыс. мигрантов, однако вместо этого в страну разрешили въезд только 12 персонам. Власти Чехии будут требовать пересмотра квот и предлагают вернуться к обсуждению этого вопроса в сентябре.

Напомним, что Австрия, Венгрия и Польша до сих пор не приняли у себя ни одного беженца, распределенного по квотам.

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