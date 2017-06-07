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11:54 (мск), источник: ТАСС

НАТО не считает размещение своих боевых групп на востоке нарушением обязательств перед РФ

БРЮССЕЛЬ, 7 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. НАТО не считает размещение четырех многонациональных боевых групп в Восточной Европе, а также тренировочной бригады в Румынии нарушением своих обязательств перед РФ в рамках Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года. Об этом сообщили ТАСС в штаб-квартире альянса в ответ на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«НАТО — это оборонительный альянс, который не ищет конфронтации с Россией. Наше усиленное передовое военное присутствие не нарушает Основополагающий акт, а является частью нашего ответа на использование Россией военной силы против своих соседей и наращивание военного присутствия РФ в Балтийском регионе и за его пределами», — отметили в пресс-службе альянса. Там также подчеркнули, что четыре многонациональных батальона «не могут сравниться с разворачиваемыми Россией новыми дивизиями».

«Подход НАТО к России совмещает сильную оборону и диалог. Мы верим, что, когда напряженность в отношениях высока, особенно важно сохранять открытыми каналы связи. Именно поэтому мы провели четыре встречи Совета Россия — НАТО с апреля 2016 года и готовы продолжать диалог», — отметили в НАТО.

Акт и цифры

Согласно Основополагающему акту, альянс обязался «осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил». Общая численность четырех боевых групп НАТО в Прибалтике и Польше может достичь 6 тыс. человек, бригада в Румынии — до 10 тыс. человек, плюс в Польше США развернут дополнительную танковую бригаду численностью около 10 тыс. человек. Таким образом, всего у восточных границ НАТО создается группировка численностью до 25 тыс. человек. Помимо этого ведется активная работа по модернизации военно-транспортной инфраструктуры для обеспечения возможности оперативной переброски в регион дополнительных подкреплений, а также создается логистическая система для снабжения дополнительных сил и управления ими.

Институт холодной войны

Выступая во вторник перед студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта в Калининграде, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал: «Сегодня в альянсе принимают решения, которые грубо нарушают положения Основополагающего акта Россия — НАТО. Резко возросли масштабы военной деятельности, наращивается военное присутствие и инфраструктура в приграничных с Россией регионах, в том числе на границе с Калининградской областью».

В мае этого года исполнилось 20 лет с момента подписания Основополагающего акта Россия — НАТО и 15 лет с момента принятия Римской декларации о новом качестве отношений между Россией и НАТО, напомнил глава МИД РФ. «Однако зафиксированная в этих документах цель — преодолеть остатки конфронтации и соперничества, укрепить взаимное доверие и сотрудничество — не достигнута. Прежде всего потому, что НАТО так и осталось институтом холодной войны, неспособным адекватно реагировать на вызовы нового тысячелетия», — отметил Лавров.

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