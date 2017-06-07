Алексей Кудрин советует уволить треть чиновников

Источник: РИА "Новости"

В администрации президента вчера началось обсуждение проекта Центра стратегических разработок (ЦСР) по реформе госуправления.

По данным «Ъ», команда Алексея Кудрина предлагает в 2018—2024 годах сократить госаппарат и затраты на него примерно на 30% от нынешнего, сформировать цифровую экосистему данных для госуправления, а в правительстве — «стратегический блок» под управлением вице-премьера как постоянный механизм проектной деятельности государства. Саму госслужбу ЦСР предлагает сделать смешанной, выделив в ней срочные контракты и «карьерный» трек, а также централизовав управление кадрами в Федеральном кадровом агентстве. Стоимость госуправления, согласно расчетам ЦСР, должна снизиться с нынешних 2844 руб. в год на гражданина до 1990 руб. Тема «трансформации госуправления» с 2016 года, когда ЦСР начал разработку программы общеэкономических реформ под президентскую кампанию 2018 года, оставалась наряду с внешнеполитическими инициативами полностью закрытой частью разработок команды Алексея Кудрина. Напомним, программа ЦСР в мае была передана президенту Владимиру Путину, «Ъ» публиковал основные положения презентации главы совета ЦСР Алексея Кудрина на совещании у президента 30 мая, но полный текст программы пока не обнародуется.

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По данным «Ъ», часть разработок ЦСР, в том числе посвященную реформе госуправления, предполагается обсуждать в администрации президента отдельно. Вчера тема стала предметом совещания у главы АП Антона Вайно — «Ъ» удалось ознакомиться с базовыми положениями представленных на совещании инициатив ЦСР.



За подчеркнутой нереволюционностью проекта, одной из целей которой заявлено создание новой управленческой культуры госслужбы, обнаруживаются планы довольно существенных изменений практик работы федеральной исполнительной власти.



Технические цели программы до 2024 года — повышение уровня цифровизации процессов в госуправлении с 5−10% до 50%, снижение доли расходов на обеспечения работы госаппарата в общих госрасходах с 2,5% до 1,74%, участие в проектной части работ не менее половины госаппарата, а работы по поручениям (вне рутинных процессов и проектов) — до 20%. Кроме этого, общее число госслужащих должно снизиться — с нынешних 148,3 на 10 тыс. населения до 103,6, т. е. примерно на 30%.

В проекте пять самостоятельных блоков.

Первый предполагает сокращение до четырех госстратегий первого уровня (нацбезопасности, научно-технического развития, социально-экономического развития и пространственного развития — на принятие новых документов этого уровня после принятия этих стратегий предлагается наложить трехлетний мораторий), интеграция в них «портфелей проектов», программ управления изменениями.

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Госпрограммы ЦСР предлагает сохранить на втором, подчиненном уровне стратегий, выделив в них проектную и процессную части. Роль поручений президента, решений и поручений правительства в работе госаппарата предлагается (это общая мысль для всех проектов реформ госслужбы в РФ с 2009 года) сократить, а в аппарате правительства выделить «стратегический блок» под руководством вице-премьера. Блок, как предполагается, будет заниматься мониторингом и контролем реализации стратегий первого уровня, согласованием и коррекцией программ. По факту предлагаемая реформа должна перенести из АП в Белый дом часть выполняемой администрацией президента работы и передать под контроль структуры, аналогичной нынешнему «проектному офису», часть функций госуправления, сейчас реализуемых персонально Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым исходя из собственных представлений о том, как их нужно реализовывать.



Второй и третий блоки — создание цифровой экосистемы госслужбы и цифровизация информпроцессов в госуправлении. Эта часть программы схожа с предложениям ВШЭ, но более глубока и короче по времени — шестилетний проект предлагает повысить уровень цифровизации госслужбы в пять-десять раз.

Интересно предложение создания аналога «бэк-офиса» для системы госслужбы («Общего центра обслуживания», занятого в том числе рутинными операциями документооборота и делопроизводства), а также идея «административного трибунала» для быстрой процедуры отмены избыточного госрегулирования. ЦСР поддерживает идеи распределенных реестров для открытых информсистем, единых форматов API открытого и регламентированного доступа, использования big data наряду со статистическими форматами, общих стандартов открытых данных.



Четвертый и пятый проекты посвящены кадрам и кадровой культуре, целью их является, в том числе, рост оценки престижности госслужбы для населения с нынешних 6% опрашиваемых (цифра, приводимая ЦСР, ранее не публиковалась) до 60%. Предлагается централизация федеральной (Федеральное кадровое агентство) и региональной (на уровне региональных правительств) кадровой политикой с нормативной моделью работы. Сейчас часть кадровой политики на высоких уровнях официально и неофициально реализуется АП, аппаратом Белого дома и спецслужбами, но большая — предельно фрагментирована.

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