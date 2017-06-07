Мэрия Иркутска заключила соглашение о сотрудничестве с подразделениями ВМФ

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников, командир атомного подводного крейсера «Иркутск», капитан первого ранга Валерий Савон и командир 43-го авиационного полка авиации Черноморского Флота полковник Андрей Киселев подписали соглашения о сотрудничестве в сфере военно-патриотического воспитания детей и молодежи накануне, 6 июня. Теперь иркутские школьники смогут встречаться с военнослужащими и ездить в части на экскурсии. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

«Наш город поддерживает давние и прочные связи с различными воинскими частями по всей стране. Сотрудничество ведется в самых разных областях: таких как патриотическое воспитание детей и молодежи Иркутска, повышение престижа военной службы, поддержка военнослужащих. Подписание соглашений о сотрудничестве является важным шагом к укреплению деловых и дружеских связей», — Дмитрий Бердников.

Валерий Савон поблагодарил главу города за внимание и поддержку, которые оказываются экипажу корабля мэрией областного центра.

«Самолет Су-30 Мк “Иркутск”, произведенный на Иркутском авиазаводе поступил к нам в полк в прошлом году. Мы благодарны городу за поддержку. И, в свою очередь, готовы оказывать содействие в деле военно-патриотического воспитания молодежи. В частности, проводить встречи со служащими войсковой части, организовывать экскурсии», — дополнил Андрей Киселев.