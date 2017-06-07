CNN: разведка США полагает, что хакеры из РФ причастны к скандалу вокруг Катара

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НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американские разведывательные службы полагают, что российские хакеры получили доступ к системам государственного информационного агентства Катара и разместили там сфабрикованную новость, что частично спровоцировало скандал между этой страной и другими государствами. С таким утверждением выступил во вторник американский телеканал CNN. По версии его источников, группа сотрудников ФБР прибыла в Доху для оказания помощи властям Катара в расследовании.

По утверждению телеканала, указанная кибератака имела место две недели назад. Разбирательство на этот счет продолжается.

В публикации CNN отмечается, что американская разведка не разъясняет, какую именно связь она усмотрела между Россией и хакерами, якобы получившими доступ к системам катарского агентства. Им якобы удалось опубликовать сфабрикованный материал, в котором катарский лидер будто бы высказывался в положительном ключе об Иране и Израиле, а также допускал, что Дональд Трамп уйдет с поста президента США раньше положенного срока.

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