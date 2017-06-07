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04:43 (мск), источник: AmurMedia.ru

Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке начнется с 1 июля

Снижение до среднероссийских показателей будет происходить в течение 2−3 лет.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 июня, AmurMedia.

Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке планируется начать с 1 июля. Об этом сообщил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на встрече с депутатами в Госдуме, передает ТАСС. По словам министра Александра Галушки, происходить снижение до среднероссийских показателей будет в течение 2−3 лет, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе минвостокразвития.

«Плановый срок начала действия механизма определен правительством РФ с 1 июля 2017 года», — заявил он.

Удешевление электроэнергии станет результатом одобренных президентом России Владимиром Путиным поправок в федеральный закон «Об энергетике». Соответствующий Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 508-ФЗ вступил в силу с 1 января 2017 года.

Как ранее комментировал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, с принятием закона о снижении энерготарифов «восстанавливается экономическая справедливость» в отношении регионов Дальнего Востока.

«Рассчитываем, что происходить снижение будет в течение 2−3 лет до среднероссийских показателей. Это дополнительный инвестиционный стимул для уже работающих на Дальнем Востоке предприятий», — говорил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Снижать цену на свет будут только для предприятий, а не населения, чтобы повысить инвестиционную привлекательность Дальнего Востока. Понижать тарифы будут за счёт их повышения на оптовом энергорынке в остальной части России. Программа должна продлиться три года. Однако в минвостокразвития России предложили увеличить срок до 10 лет. Самые высокие тарифы на электроэнергию в России на Чукотке и Колыме — в пять раз выше среднероссийских.

В среднем стоимость электроэнергии на Дальнем Востоке должна уменьшиться на 30%. Самое большое понижение произойдет на Чукотке — 65%, в Якутии — на 50%, на Сахалине — 46%, Магаданской области — 34%. В Приморье и Камчатском крае тариф снизится на 20%, в Еврейской автономии — на 17%, в Амурской области и Хабаровском крае — на 5%.

Комментарии
1
Владимир Михайлов
!!!!!! А к этому времени как говорится!!!! Кого он обманывает!!!
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