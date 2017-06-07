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04:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивосток пропустит иностранцев бесплатно

В Госдуме рассмотрят законопроект по корректировке бюджета на текущий год, в рамках которого учтено выделение 170 миллионов рублей на обеспечение въезда иностранных граждан через пункты пропуска Свободного порта Владивосток на основании электронных виз. Об этом ИА «Дейта» сообщает со ссылкой на заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Артура Ниязметова.

Источник: ДЕЙТА

«В этом году в России впервые вводится механизм электронных виз. Этот механизм будет вначале апробирован на Дальнем Востоке через пункты пропуска Свободного порта Владивосток. Правительством накануне утверждены правила их получения. Сейчас федеральным органам исполнительной власти поручено обеспечить оснащение пунктов пропуска необходимыми программно-техническими комплексами, разработать и ввести в эксплуатацию специализированный сайт для обработки заявлений иностранных граждан на получение электронной визы и автоматизированную информационную систему для информирования транспортных компаний о выданных визах», — прокомментировал Артур Ниязметов.

Дальний Восток начнет пропускать иностранцев с Владивостока. Однако в перспективе въехать в страну по электронной визе можно будет через любой из пяти регионов с действующим режимом свободного порта — Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Чукотский АО и Сахалинскую область. Получение визы будет бесплатным.

Правительство России ранее определило список стран, граждане которых смогут воспользоваться данной возможностью: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.

Альберт Тихомиров.

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