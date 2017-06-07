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07:15 (мск), источник: ТАСС

NYT: глава минюста США заявил Трампу, что готов уйти в отставку

Как отмечает издание, президент США не принял данное предложение Джеффа Сешнса.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс заявил американскому президенту Дональду Трампу, что готов уйти в отставку из-за имеющихся между ними разногласий. Об этом сообщила во вторник американская газета The New York Times.

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По сведениям двух ее источников, данный разговор состоялся в течение последних нескольких недель. Сешнс якобы заявил Трампу, что нуждается в свободе действий для выполнения своих служебных обязанностей. Министр подчеркнул, что готов покинуть свой пост, если от него это требуется. Как отмечает издание, президент США не принял данное предложение Сешнса.

В публикации говорится, что Трамп в последнее время регулярно критиковал Сешнса на встречах. По сведениям телеканала ABC, особое недовольство хозяина Белого дома якобы было вызвано тем, что в марте министр отказался от участия в расследованиях, связанных с приписываемым России вмешательством в президентскую избирательную кампанию в США. Сешнс принял это решение на фоне спекуляций СМИ о якобы имевших место контактах между ним и послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По утверждению газеты «Вашингтон пост», одна из встреч проходила в офисе Сешнса в Сенате Конгресса США, а другая — в вашингтонском «Фонде наследия».

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В январе при рассмотрении кандидатуры Сешнса на пост главы минюста и генпрокурора США он не сообщил об этом сенаторам, интересовавшимся связями предвыборного штаба Трампа с РФ. По этой причине представители Демократической партии в Конгрессе потребовали отстранить его от участия в каких-либо действиях по указанным расследованиям.

Президент США в марте заявлял, что полностью доверяет Сешнсу. Американский лидер выражал сомнения в том, что генпрокурору следует взять самоотвод от участия в каких-либо действиях по расследованию в связи с утверждениями о наличии связей между предвыборным штабом Трампа и российскими должностными лицами.

Официальных комментариев в связи с публикацией газеты со стороны минюста или Белого дома пока не поступало.

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