NYT: глава минюста США заявил Трампу, что готов уйти в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс заявил американскому президенту Дональду Трампу, что готов уйти в отставку из-за имеющихся между ними разногласий. Об этом сообщила во вторник американская газета The New York Times.

По сведениям двух ее источников, данный разговор состоялся в течение последних нескольких недель. Сешнс якобы заявил Трампу, что нуждается в свободе действий для выполнения своих служебных обязанностей. Министр подчеркнул, что готов покинуть свой пост, если от него это требуется. Как отмечает издание, президент США не принял данное предложение Сешнса.

В публикации говорится, что Трамп в последнее время регулярно критиковал Сешнса на встречах. По сведениям телеканала ABC, особое недовольство хозяина Белого дома якобы было вызвано тем, что в марте министр отказался от участия в расследованиях, связанных с приписываемым России вмешательством в президентскую избирательную кампанию в США. Сешнс принял это решение на фоне спекуляций СМИ о якобы имевших место контактах между ним и послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По утверждению газеты «Вашингтон пост», одна из встреч проходила в офисе Сешнса в Сенате Конгресса США, а другая — в вашингтонском «Фонде наследия».