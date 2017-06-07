NYT: глава минюста США заявил Трампу, что готов уйти в отставку
Как отмечает издание, президент США не принял данное предложение Джеффа Сешнса.
Как отмечает издание, президент США не принял данное предложение Джеффа Сешнса.
По сведениям двух ее источников, данный разговор состоялся в течение последних нескольких недель. Сешнс якобы заявил Трампу, что нуждается в свободе действий для выполнения своих служебных обязанностей. Министр подчеркнул, что готов покинуть свой пост, если от него это требуется. Как отмечает издание, президент США не принял данное предложение Сешнса.
В публикации говорится, что Трамп в последнее время регулярно критиковал Сешнса на встречах. По сведениям телеканала ABC, особое недовольство хозяина Белого дома якобы было вызвано тем, что в марте министр отказался от участия в расследованиях, связанных с приписываемым России вмешательством в президентскую избирательную кампанию в США. Сешнс принял это решение на фоне спекуляций СМИ о якобы имевших место контактах между ним и послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По утверждению газеты «Вашингтон пост», одна из встреч проходила в офисе Сешнса в Сенате Конгресса США, а другая — в вашингтонском «Фонде наследия».
В январе при рассмотрении кандидатуры Сешнса на пост главы минюста и генпрокурора США он не сообщил об этом сенаторам, интересовавшимся связями предвыборного штаба Трампа с РФ. По этой причине представители Демократической партии в Конгрессе потребовали отстранить его от участия в
Президент США в марте заявлял, что полностью доверяет Сешнсу. Американский лидер выражал сомнения в том, что генпрокурору следует взять самоотвод от участия в
Официальных комментариев в связи с публикацией газеты со стороны минюста или Белого дома пока не поступало.