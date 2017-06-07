Песков рассказал о деталях встречи Путина и Трампа

По словам Пескова, встреча Путина и Трампа может состояться ​в Гамбурге на саммите стран «Большой двадцатки». При этом представитель Кремля отметил, что точная дата пока не согласована.

«В Гамбурге — да, может, но даты нет», — сказал Песков.