Песков рассказал о деталях встречи Путина и Трампа

По словам Пескова, встреча Путина и Трампа может состояться в Гамбурге на саммите стран «Большой двадцатки». При этом представитель Кремля отметил, что точная дата пока не согласована.
«В Гамбурге — да, может, но даты нет», — сказал Песков.
В начале мая Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По итогам беседы глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча двух лидеров может пройти на саммите G20 в Гамбурге.
Дмитрий Песков также рассказывал, что «хорошим поводом» для встречи глав России и США станет их участие в саммите «Большой двадцатки».