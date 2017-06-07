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04:11 (мск), источник: РБК

Песков рассказал о деталях встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о деталях встречи российского лидера и главы США Дональда Трампа. Подробности представитель Кремля раскрыл в интервью газете «Известия».

Источник: Reuters

По словам Пескова, встреча Путина и Трампа может состояться ​в Гамбурге на саммите стран «Большой двадцатки». При этом представитель Кремля отметил, что точная дата пока не согласована.

«В Гамбурге — да, может, но даты нет», — сказал Песков.

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Он также отметил, что переговоры двух лидеров пройдут без традиционного заявления для представителей СМИ.

В начале мая Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По итогам беседы глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча двух лидеров может пройти на саммите G20 в Гамбурге.

Дмитрий Песков также рассказывал, что «хорошим поводом» для встречи глав России и США станет их участие в саммите «Большой двадцатки».

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