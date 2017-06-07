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07:37 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Оформление прав и загранпаспортов станет дороже

Южноуральцев ждет подорожание госпошлин на водительские права и загранпаспорта.

Инициативу МВД поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на «Ведомости».

Чтобы получить водительские права нового поколения, придется заплатить не две, а три тысячи, оформление биометрического загранпаспорта вместо трех с половиной тысяч обойдется в пять тысяч рублей.

Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля будет стоить втрое дороже бумажного — полторы тысячи рублей. Изменения объясняют необходимостью компенсировать бюджету расходы на изготовление документов.

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