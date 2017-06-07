Минстрой прокомментировал заявление Христолюбова о ремонте омских дворов

Однако некоторые СМИ остро отреагировали на заявление Христолюбова и обвинили мэрию в саботаже ремонта дворов. Администрация Омска оперативно объяснила, что информация об отказе получения средств на ремонт дворов не соответствует действительности.

Вчера, 6 июня, на пресс-конференции, посвященной дорожным вопросам, чиновник сообщил, что соглашение с Минстроем на участие программы «Формирование современной городской среды» подписали все муниципальные образования, кроме Омска, а из-за затянувшегося рассмотрения соглашения администрацией Омска, ремонт придомовых территорий в городе может ненадолго отложиться.

Прокомментировали ситуацию и в региональном Минстрое. В ведомстве отметили, что никакого саботажа со стороны городских властей нет.

Министерство строительства и ЖКХ Омской области:

— В настоящее время региональный Минстрой подписал соглашения о предоставлении субсидий с 45 муниципальными образованиями. Последнее соглашение находится на рассмотрении в администрации г. Омска. При этом сроки подписания данного документа никак не отразятся на реализации в регионе программы благоустройства городской среды.

В Минстрое уверены, что соглашение будет подписано в ближайшее время, после чего в регионе приступят к реализации программы. Отметим, на ремонт дворовых проездов Омской области в рамках программы выделено 449 миллионов рублей, 150 которых направлены в Омск.