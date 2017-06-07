Краевой суд решил, где рассматривать дело депутата из Приморья

Владивосток, 7 июня, PrimaMedia.

Дело депутата Законодательного собрания Приморья Руслана Маноконова, обвиняемого в мошенничестве с жильем в особо крупном размере, до сих пор не могут начать рассматривать по существу из-за решения вопроса по подсудности. Защита настаивает на том, чтобы слушания проходили в Находке, а не во Владивостоке, как настаивает гособвинение, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Дело Маноконова возбудили в феврале 2015 года, а связано оно с периодом 2012−2014 гг, когда Руслан Маноконов являлся депутатом ЗС ПК пятого созыва. По закону, как иногородний депутат, Маноконов имел право на денежную компенсацию за съем жилья во Владивостоке, чем он и воспользовался. Ежемесячно из краевого бюджета ему выделяли по 40 тысяч рублей. От денег, по версии следствия, депутат не отказывался, а в жилье на улице Садовой не жил, а пересдавал его под частный детский сад. Известно, что политику вменяют ущерб более чем на миллион рублей.

В суд дело депутата поступило в конце декабря 2016 года. Но его рассмотрение по существу за эти полгода так и не началось. Сначала Маноконов болел, а потом были заявлены ходатайства об определении подсудности.

В пресс-службе Приморского краевого суда пояснили, что ранее вопрос о подсудности рассматривался крайсудом в первой инстанции, и было вынесено решение о рассмотрении дела во Фрунзенском районном суде Владивостока. Защита с этим не согласилась и подала жалобу.