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07:32 (мск), источник: Om1.ru

Русская Поляна не станет анклавом, даже если Казахстан перекроет дорогу на Омск

Минстрой опроверг сообщения об изоляции одного из южных районов Омской области. Как выяснилось, в зоне есть еще одна объездная дорога, по которой можно будет ездить в случае закрытия казахстанского участка.

Омские власти категорически опровергли возможность изоляции Русско-Полянского района от России при закрытии участка, пролегавшего через сопредельный Казахстан.

Напомним, вчера о том, что с 1 января 2019 года россиянам будет запрещено проезжать транзитом по этой дороге, заявил заместитель министра строительства и ЖКК Омской области Дмитрий Христолюбов.

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Речь идет о 9 километрах участка трассы, соединявшем район напрямую с территорией области. Однако после демаркации границ этот участок будет закрыт, так как казахстанские власти перестанут осуществлять пропуск транспорта и пешеходов в этой зоне без обязательного пограничного и таможенного досмотра.

Россияне уже знают о проблеме и пытаются ее решить с помощью строительства объездной трассы протяженностью 15 километров. Но строительство этой дороги, в которую вкладывают 700 миллионов рублей, будет начато лишь в следующем году, а закончено к 2019 г. Сейчас омские власти договариваются с Казахстаном о сроках перекрытия границ, пытаясь их сдвинуть на более поздний срок, но не факт, что эти переговоры увенчаются успехом.

Тем не менее, как заявили сегодня в правительстве Омской области, Русско-Полянский район не будет изолирован от России и не станет анклавом, так как сейчас имеется объездная дорога через Нововаршавский район. Эта дорога длиннее, но позволит временно решить проблему связи с южной зоной региона.

Пресс-служба Министерства строительства и ЖКК Омской области:

 — На ближайшие два года запланировано строительство новой трассы в обход территории Казахстана. Ее длина составит 15 километров, однако в случае закрытия казахстанского участка дороги жители Русско-Полянского района смогут добираться до Омска через Нововаршавский район.

Решение пограничного вопроса никак не отразится на транспортной доступности, отметили в министерстве.

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