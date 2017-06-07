В Омске срочно создали рабочую группу по скандальной арендной плате за землю

В министерстве имущественных отношений Омской области оперативно отреагировали на обращение спикера Заксобрания Владимира Варнавского к губернатору Виктору Назарову создать рабочую группу по земле. А Варнавский, в свою очередь, отреагировал на письмо бизнесменов.

Речь идет об арендной плате за землю, установленной постановлением 108 от 11 мая 2015 года, исходя их ставки рефинансирования Центробанка России. Однако новый закон начал действовать в конце 2016 года. В итоге предпринимателям выставили огромные счета за 2015−2016 годы.

В свою очередь, в минимущества разработали поправки, которые были приняты 31 мая нынешнего года на облправительстве. По ним бизнесмены будут платить с 1 января 2018 года от 3,4 до 4,3 процентов от выкупной стоимости земли, в зависимости от назначения земли.

Теперь при минимущества будет создана рабочая группа, которая и обсудит эти поправки.

Глава ведомства Борис Смольников рассказал о составе нового органа. Туда могут войти все заинтересованные.

Борис Смольников, министр имущественных отношений Омской области:

— В рабочую группу будут включены представители Минэкономики, Минфина, мэрии Омска, представители бизнес-сообщества, депутаты областного парламента. В настоящее время ведется прием предложений от заинтересованных структур по персональному составу. Предметом рабочей группы будет являться выработка определенного порядка предоставления экономической поддержки предпринимательскому сообществу.

Сообщается, что рабочая группа приступит к работе в ближайшее время.