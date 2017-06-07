В Уфе госслужащих будут учить вести межэтнический диалог
УФА, 7 июн 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Уфе будут готовить специалистов в сфере национальных и
УФА, 7 июн 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Уфе будут готовить специалистов в сфере национальных и
Направления предстоящего обучения были обсуждены в ходе встречи начальника Управления по укреплению национального единства и профилактике экстремизма Федерального агентства по делам национальностей России (ФАДН) Абдулгамида Булатова и ректора Башкирского государственного университета Николая Морозкина.
В рамках соглашения с ФАДН ученые ИСИ РБ готовят учебную программу — она и ляжет в основание базовой кафедры, сообщили в
«Учебный курс основывается на положениях нового профессионального стандарта для госслужащих, работающих в сфере национальной политики, и учитывает
По мнению эксперта ФАДН, стабильность межнациональных отношений — это не пассивный процесс, а результат усилий власти, общества и бизнеса. Первым шагом на пути к этому должна стать региональная Стратегия, которая определяет политику муниципалитетов в данной сфере. Другим важным шагом в этом направлении станет подготовка специалистов, которые помогут руководству муниципалитетов выстроить межнациональный, межэтнический и межкультурный диалог в каждом городе и поселении.
«Большинство инцидентов на межнациональной или межконфессиональной почве можно предупредить на местном уровне. Для этого достаточно одного грамотного специалиста, который держит руку на пульсе общественной жизни, — уверен эксперт. — Башкортостан в этом плане опережает российские темпы — в каждом муниципалитете уже действуют советы по межконфессиональному согласию».
Успешное развитие направления межконфессионального диалога в республике ученый связывает с эффективной работой Совета по
«Специалист муниципалитета, отвечающий за межнациональное согласие, должен обладать соответствующей квалификацией и иметь
В ноябре минувшего года в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам национальностей и Институтом стратегических исследований РБ. Со стороны Башкортостана подпись под соглашением поставил директор института Дмитрий Котов, со стороны ФАДН — руководитель агентства Игорь Баринов.
Согласно соглашению, ФАДН будет сотрудничать с Башкортостаном по линии ИСИ РБ в плане организации