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07:27 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе госслужащих будут учить вести межэтнический диалог

УФА, 7 июн 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Уфе будут готовить специалистов в сфере национальных и государственно-конфессиональных отношений. Специализированная кафедра будет создана Башкирским государственным университетом на базе Института стратегических исследований Республики Башкортостан (ИСИ РБ).

Направления предстоящего обучения были обсуждены в ходе встречи начальника Управления по укреплению национального единства и профилактике экстремизма Федерального агентства по делам национальностей России (ФАДН) Абдулгамида Булатова и ректора Башкирского государственного университета Николая Морозкина.

В рамках соглашения с ФАДН ученые ИСИ РБ готовят учебную программу — она и ляжет в основание базовой кафедры, сообщили в пресс-службе ИСИ РБ.

«Учебный курс основывается на положениях нового профессионального стандарта для госслужащих, работающих в сфере национальной политики, и учитывает этно-конфессиональные особенности Башкортостана. Ключевыми направлениями подготовки курса стали знания по истории и этнологии Башкортостана, а также тренинги по этномедиации — применению медиативных технологий в разрешении межконфессиональных и межэтнических конфликтов», — рассказал эксперт ФАДН по РБ, руководитель Центра социокультурного анализа ИСИ РБ Юлдаш Юсупов.

По мнению эксперта ФАДН, стабильность межнациональных отношений — это не пассивный процесс, а результат усилий власти, общества и бизнеса. Первым шагом на пути к этому должна стать региональная Стратегия, которая определяет политику муниципалитетов в данной сфере. Другим важным шагом в этом направлении станет подготовка специалистов, которые помогут руководству муниципалитетов выстроить межнациональный, межэтнический и межкультурный диалог в каждом городе и поселении.

«Большинство инцидентов на межнациональной или межконфессиональной почве можно предупредить на местном уровне. Для этого достаточно одного грамотного специалиста, который держит руку на пульсе общественной жизни, — уверен эксперт. — Башкортостан в этом плане опережает российские темпы — в каждом муниципалитете уже действуют советы по межконфессиональному согласию».

Успешное развитие направления межконфессионального диалога в республике ученый связывает с эффективной работой Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики. Однако это ограничивает деятельность муниципальных служащих, которые не выходят за пределы межконфессионального диалога, оставляя за пределами деятельности межнациональные отношения.

«Специалист муниципалитета, отвечающий за межнациональное согласие, должен обладать соответствующей квалификацией и иметь научно-методическую поддержку из республиканского центра. Причем это нельзя ограничивать только краткосрочными курсами повышения квалификации. Нынешние технические возможности позволяют вести онлайн диалог со специалистами на территории. Только в этом случае можно говорить о цельной национальной политике в регионе», — говорит Юлдаш Юсупов.

В ноябре минувшего года в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам национальностей и Институтом стратегических исследований РБ. Со стороны Башкортостана подпись под соглашением поставил директор института Дмитрий Котов, со стороны ФАДН — руководитель агентства Игорь Баринов.

Согласно соглашению, ФАДН будет сотрудничать с Башкортостаном по линии ИСИ РБ в плане организации культурно-образовательных проектов, мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики межнациональных конфликтов в регионе. В документе также оговорены совместные меры агентства и региона по поддержанию межнационального согласия, развитию этнической культуры народов России и укреплению многонационального единства народов России.

Комментарии
1
Алексей Чернов
вся эта деятельность будет скорее заключаться в том что внедрять в Башкирии все башкирское вытесняя все русское главным образом, ни какого дружественного единства не будет, как внедрение принудительного изучения башкирского языка в школах, а где татарский, марийский, чувашский, мордвинский и тд. теперь все башкирские начинания по внетдрению будут еще и этим прикрывать развивая тем самым меж этнические конфликты, хотели как лучше а получилось как всегда. Говорят об ущемлении прав, но на самом то деле ущемлены другие.
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